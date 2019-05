Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","shortLead":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","id":"20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790748ee-c413-4588-886f-efda9665bdc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","timestamp":"2019. május. 28. 08:07","title":"Zavarta, hogy füvet nyír a szomszéd, átmászott a kerítésen, és eltörte az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","shortLead":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","id":"20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c00b58-03e2-41f2-9c37-cf77a6899650","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","timestamp":"2019. május. 28. 08:19","title":"Újabb súlyos baleset a 4-es főúton, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás történt: a magyar online vásárlók 2018-ban már nem az Extreme Digitalnál költötték a legtöbbet.","shortLead":"A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás...","id":"20190528_webaruhaz_internetes_vasarlas_gki_digital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3158b-37b6-4c4a-b942-e2c676de69c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_webaruhaz_internetes_vasarlas_gki_digital","timestamp":"2019. május. 28. 11:33","title":"Letaszították a trónról az Extreme Digitalt, új királya van a magyar netes vásárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága a kormányoldalon, mert az eredmények a befektetett erőforrások tükrében arra utalnak, a párt nem olyan erős, mint amilyennek láttatja magát, írja elemzésében a Political Capital. Az ellenzéknek tovább kell erősödnie, és helyi szinten szerveződnie, nem szabad visszatérni a nyilvános egyezkedésekhez.","shortLead":"Bekeményíthet a Fidesz az ellenzék ellen, és fokozhatja a szervezőmunkát, ez lehet az EP-választás tanulsága...","id":"20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3bf2a9-c96c-41a7-b6ab-d9d71c9ec866","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Political_Capital_Fokozhatja_a_Fidesz_az_ellenzek_elleni_harcot","timestamp":"2019. május. 27. 16:42","title":"Political Capital: Fokozhatja a Fidesz az ellenzék elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi sajtótájékoztatóján, októberben újabb pofonokat vihetnek be Orbánnak.","shortLead":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi...","id":"20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9878f7e7-a55c-441c-8814-2035166f6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","timestamp":"2019. május. 28. 10:34","title":"A Momentum EP-képviselője: Ott a bőröndöm, indulok a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ec7be6-81ea-4f5b-949c-c5a30b25caeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az sem elég erős érv, hogy a férfiak félnek a látványtól. ","shortLead":"Szerinte az sem elég erős érv, hogy a férfiak félnek a látványtól. ","id":"20190528_Cooky_apas_szules_Reggeli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ec7be6-81ea-4f5b-949c-c5a30b25caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66f543d-777e-406d-8126-06e12404fffd","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Cooky_apas_szules_Reggeli","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Cooky szerint gusztustalan, ha egy férfi kint van a szülésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek be.","shortLead":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek...","id":"20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11eb5301-cd3c-4b32-97c1-ee0242720d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","timestamp":"2019. május. 27. 16:22","title":"Új euróbankjegyeket vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]