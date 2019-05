Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a618f84b-874f-4fb1-8a2f-a9e2bf56aaec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilyen komoly biztonsági intézkedésekre nemigen volt még példa kupadöntő során. ","shortLead":"Ilyen komoly biztonsági intézkedésekre nemigen volt még példa kupadöntő során. ","id":"20190528_Tobb_ezer_rendor_lesz_szolgalatban_a_szombati_BLdonto_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a618f84b-874f-4fb1-8a2f-a9e2bf56aaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45861acb-363c-4036-80d1-49733a86bc08","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_ezer_rendor_lesz_szolgalatban_a_szombati_BLdonto_alatt","timestamp":"2019. május. 28. 18:46","title":"Több ezer rendőr lesz szolgálatban a szombati BL-döntő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná a parlamentet, hogy az elnök ne bízhasson meg mást a kormányalakítással.","shortLead":"Két nappal a határidő előtt még nem tudott elég koalíciós partnert találni Benjamin Netanjahu, úgyhogy feloszlatná...","id":"20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06552bc5-fd42-4253-9dda-32a05e45d17b","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Elore_menekul_Netanjahu_feloszlatna_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 27. 21:08","title":"Előre menekül Netanjahu, feloszlatná a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legesélyesebb következő brit miniszterelnök-jelöltnek a bíróságon kell felelnie, amiért azt állította, hetente 442 millió dollárjába kerül az országnak az EU-tagság.\r

","shortLead":"A legesélyesebb következő brit miniszterelnök-jelöltnek a bíróságon kell felelnie, amiért azt állította, hetente 442...","id":"20190529_Boris_Jonhsont_bepereltek_hogy_hazudott_tobb_kampanyban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ccb90d-8154-42bb-a085-ded0c168418a","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Boris_Jonhsont_bepereltek_hogy_hazudott_tobb_kampanyban_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:45","title":"Boris Johnsont beperelték, hogy hazudott több kampányban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kolumbiából repült volna Japánba a kábítószercsempész, de rosszullétre panaszkodott, majd a kényszerleszállás közben meghalt. A boncoláson kiderült, hogy több száz zacskó kokaint nyelt le a felszállás előtt.","shortLead":"Kolumbiából repült volna Japánba a kábítószercsempész, de rosszullétre panaszkodott, majd a kényszerleszállás közben...","id":"20190527_kokain_repulo_halal_csempesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f6e9d5-9fee-4b1f-a8a2-39aa3dc8dcf2","keywords":null,"link":"/elet/20190527_kokain_repulo_halal_csempesz","timestamp":"2019. május. 27. 15:23","title":"Meghalt egy japán férfi egy repülőn, majd 246 zacskó kokaint találtak a gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b587c5-b187-4d1e-b9fa-fcdac959f121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A washingtoni székhelyű Bluetooth SIG nevű szervezet még a Google-nél is nagyobb bajt okozhat a Huaweinek.","shortLead":"A washingtoni székhelyű Bluetooth SIG nevű szervezet még a Google-nél is nagyobb bajt okozhat a Huaweinek.","id":"20190529_huawei_bojkott_okostelefon_bluetooth_sig_kereskedelmi_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b587c5-b187-4d1e-b9fa-fcdac959f121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1ed286-f4e5-44d2-85eb-f69c2509c4c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_huawei_bojkott_okostelefon_bluetooth_sig_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 29. 08:03","title":"Van egy szervezet, ami teljesen tönkreteheti a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint különleges funkciót készítenek ehhez. ","shortLead":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint...","id":"20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0ef34-a630-47c5-b0a1-c9be3247b7d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","timestamp":"2019. május. 28. 20:33","title":"Érdekes új funkció jön a Facebookra: meg kell rázni hozzá a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","id":"20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b105e31-d374-4e53-b9c4-510e050104ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","timestamp":"2019. május. 29. 10:49","title":"EP-mandátumbecslés: jön föl a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83063211-83dd-4f21-973d-30302b324466","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bécsben hemzsegnek a klímacelebek.","shortLead":"Bécsben hemzsegnek a klímacelebek.","id":"20190528_Ki_a_nagyobb_sztar_ezen_a_kepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83063211-83dd-4f21-973d-30302b324466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82c9996-7c30-4227-b2c3-88cd95af713a","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ki_a_nagyobb_sztar_ezen_a_kepen","timestamp":"2019. május. 28. 10:27","title":"Ki a nagyobb sztár ezen a képen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]