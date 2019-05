Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","shortLead":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","id":"20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08495d-ee31-4f64-b04a-c74e580e657d","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Jól járt a leggazdagabb magyar, csak Nádudvaron 4 milliárdot keresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek tűnik. Konkrétan sohasem volt még ilyen erős utcai sportkocsija a cégnek, ami hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"Bár a Forma 1-ben nem igazán brillírozik mostanság az olasz csapat, a legújabb utcai autójuk igencsak ígéretesnek...","id":"20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0478fd82-d38e-4f71-afa8-ebb74fbee4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_vadonatuj_Ferrari_SF90_Stradale","timestamp":"2019. május. 29. 20:09","title":"Itt a vadonatúj Ferrari, az 1000 lóerős plugin hibrid SF90 Stradale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a szezon kezdete után 2-3 hónappal a személyzet fele felmond. ","shortLead":"Előfordul, hogy a szezon kezdete után 2-3 hónappal a személyzet fele felmond. ","id":"20190531_Rengeteg_tulorara_es_alacsony_fizetesre_panaszodnak_a_luxushajok_alkalmazottai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f594c4d6-9a72-4034-9ac4-68cea0e09058","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Rengeteg_tulorara_es_alacsony_fizetesre_panaszodnak_a_luxushajok_alkalmazottai","timestamp":"2019. május. 31. 16:15","title":"Rengeteg túlórára és alacsony fizetésre panaszodnak a luxushajók alkalmazottai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte károkat okoz a vihar, a tűzoltókat kora estig csaknem 180 esetben riasztották. A BKK több járata nem közlekedik, a vonatok, és a közúti közlekedés jól tartja magát országosan.","shortLead":"Országszerte károkat okoz a vihar, a tűzoltókat kora estig csaknem 180 esetben riasztották. A BKK több járata nem...","id":"20190529_Kidolt_fakhoz_elarasztott_pincekhez_leszakadt_vezetekekhez_hivjak_a_tuzoltokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0952ba-3ab6-43b4-a4eb-6a8562658099","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Kidolt_fakhoz_elarasztott_pincekhez_leszakadt_vezetekekhez_hivjak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. május. 29. 19:51","title":"Kidőlt fákhoz, elárasztott pincékhez, leszakadt vezetékekhez hívják a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"22-en tartózkodtak a gépen Brüsszelben, Babis kormányfő, és emberei, az uniós csúcsértekezlet után indultak volna vissza, amikor az incidens történt. Senki sem sérült meg.","shortLead":"22-en tartózkodtak a gépen Brüsszelben, Babis kormányfő, és emberei, az uniós csúcsértekezlet után indultak volna...","id":"20190529_Veletlenul_elsult_a_cseh_miniszterelnok_testorenek_fegyvere_a_repulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd3f2d2-0f06-4a73-8b3f-572bce577fd8","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Veletlenul_elsult_a_cseh_miniszterelnok_testorenek_fegyvere_a_repulon","timestamp":"2019. május. 29. 21:16","title":"Véletlenül elsült a cseh miniszterelnök testőrének fegyvere a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszatarthatja Kína az országukban bányászott, és az Egyesült Államokban (is) felhasznált ritkaföldfémeket, ami komoly problémát okozhat a tech iparban.","shortLead":"Visszatarthatja Kína az országukban bányászott, és az Egyesült Államokban (is) felhasznált ritkaföldfémeket, ami komoly...","id":"20190530_kina_amerika_egyesult_allamok_huawei_bojkott_kereskedelmi_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e267bcd-5b35-4227-be22-8fcabd88ba8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_kina_amerika_egyesult_allamok_huawei_bojkott_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 30. 12:03","title":"Fájdalmas ütést vihet be Kína Amerikának a Huawei-bojkott miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd6d304-63c0-4179-bd40-8ce0ad47ca60","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter, Hollik István kormányszóvivő és Varga Mihály miniszter, a tájékoztató elején Gulyás röviden beszélt a dunai hajóbalesetről is.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter, Hollik István kormányszóvivő és Varga Mihály miniszter, a tájékoztató...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_a_kormany_a_legszigorubb_vizsgalatot_kerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecd6d304-63c0-4179-bd40-8ce0ad47ca60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4199241-577e-47c9-9ecd-7ed5ee975b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_a_kormany_a_legszigorubb_vizsgalatot_kerte","timestamp":"2019. május. 30. 10:53","title":"Dunai hajóbaleset: a kormány a legszigorúbb vizsgálatot kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette meg a magyar állam a Bombardier-től nemzeti érdekre hivatkozva.\r

\r

","shortLead":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette...","id":"20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b5fb1-43fd-4ea4-bdac-b6f38d271198","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 30. 09:59","title":"Magyar közpénzből hízik majd a Dunakeszi Járműjavító új orosz tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]