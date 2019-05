Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus, mégis a mai napig jelennek meg róla rágalmazó cikkek, szerinte azért, mert Portik Tamás a Juhász ellen indított perben azt vallotta, 10 millió forint kenőpénzt adott Rogán Antalnak. A perekhez követői segítségét is kéri. \r

\r

","shortLead":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus...","id":"20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac10edd-2fd4-497e-a8a0-dfb2a89a86f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","timestamp":"2019. május. 31. 09:45","title":"\"Rákosista pribékek\" – Juhász fel fogja jelenteni a kormánysajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd lényegében elköszönt a csapattól. Petr Cech, az Arsenal kapusának pedig a vesztes meccs volt az utolsó profi meccse.\r

\r

","shortLead":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd...","id":"20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996e18bf-e782-418a-beea-53bfa8937f58","keywords":null,"link":"/sport/20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","timestamp":"2019. május. 30. 10:38","title":"Eden Hazard lényegében elköszönt a Chelsea-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288fdd7-cd14-44fa-8634-b3328acc9a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg a következő évben már kapható is lesz a sportos elektromos autó, amely öt másodperc alatt éri el a százas tempót.","shortLead":"Valószínűleg a következő évben már kapható is lesz a sportos elektromos autó, amely öt másodperc alatt éri el a százas...","id":"20190529_audi_etron_suv_s_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5288fdd7-cd14-44fa-8634-b3328acc9a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef2500e-3387-4e9f-89df-1916e4e7efc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_audi_etron_suv_s_sport","timestamp":"2019. május. 29. 16:47","title":"Jön az Audi e-tron SUV sportváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész korábban azt mondta, tapintatlan volt a színésznővel. ","shortLead":"A zenész korábban azt mondta, tapintatlan volt a színésznővel. ","id":"20190530_Konyvbemutato_turne_Moby_Natalie_Portman_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68d3aba-764f-4062-84f1-b33c18425d80","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Konyvbemutato_turne_Moby_Natalie_Portman_botrany","timestamp":"2019. május. 30. 20:15","title":"Lemondja könyvbemutató turnéját Moby a Natalie Portman-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen ötvenen jönnek.","shortLead":"Összesen ötvenen jönnek.","id":"20190531_Elindultak_Budapestre_a_hajobaleset_aldozatainak_hozzatartozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28def17c-c7e6-4896-bdeb-c9aad96370da","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Elindultak_Budapestre_a_hajobaleset_aldozatainak_hozzatartozoi","timestamp":"2019. május. 31. 09:24","title":"Elindultak Budapestre a hajóbaleset áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabe4d2f-c8a3-4cf8-9240-a278b079e3d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társát is élethosszig tartó fegyházra ítélték, további négy elkövető is sok év letöltendőt kapott abban az ügyben, amikor még 2005-ben kiraboltak egy pénzszállító autót a budaörsi Tescónál, majd rálőttek a kiérkező rendőrökre, korábban pedig megöltek egy valutaváltó házaspárt.","shortLead":"Két társát is élethosszig tartó fegyházra ítélték, további négy elkövető is sok év letöltendőt kapott abban az ügyben...","id":"20190529_tescos_rablo_eletfogytiglan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fabe4d2f-c8a3-4cf8-9240-a278b079e3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f09502f-dfab-4795-8a3e-0912e18edcd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_tescos_rablo_eletfogytiglan","timestamp":"2019. május. 29. 15:47","title":"Ismét életfogytiglant kapott a tescós rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Netanjahunak nem sikerült kormányt alakítania.","shortLead":"Netanjahunak nem sikerült kormányt alakítania.","id":"20190529_Feloszlatta_magat_az_izraeli_parlament_ujbol_valasztasok_jonnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666c4df5-2490-4978-8e9e-8acbf145c17f","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Feloszlatta_magat_az_izraeli_parlament_ujbol_valasztasok_jonnek","timestamp":"2019. május. 29. 23:55","title":"Feloszlatta magát az izraeli parlament, újból választások jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b21fcc0-b513-4e0d-bb2e-48cc25372f74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen a havi csapadékmennyiségnél több esett le szerdán, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az esőzés pedig folytatódik, de kisebb intenzitással.\r

\r

","shortLead":"Több helyen a havi csapadékmennyiségnél több esett le szerdán, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az esőzés...","id":"20190530_Volt_ahol_14_centi_eso_esett_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b21fcc0-b513-4e0d-bb2e-48cc25372f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f47c47b-72ec-4185-a305-2feb1da461c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Volt_ahol_14_centi_eso_esett_szerdan","timestamp":"2019. május. 30. 14:04","title":"Volt, ahol 14 centi eső esett szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]