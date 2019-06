Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

\r

","shortLead":"A váci evezős ezzel az első aranyérmét szerezte felnőtt nagy világversenyen könnyűsúlyú egypárban.\r

\r

","id":"20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08af29e-a0f4-4399-bfb8-590f4a52cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766274b-24af-42f0-86a2-7cfa6afacfaf","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Galambos_Peter_aranyermet_nyert_a_luzerni_evezos_Ebn","timestamp":"2019. június. 02. 15:29","title":"Galambos Péter aranyérmet nyert a luzerni evezős Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1d645c-1a1e-4a6c-8cb9-908ae490a138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"11 éve dolgozom a vízirendészeten\", mondta az egyik mentést végző rendőr, \"de ilyen tragédia még sosem történt.\" A két vízi rendőr felidézte a Hableány utasainak mentését.



","shortLead":"\"11 éve dolgozom a vízirendészeten\", mondta az egyik mentést végző rendőr, \"de ilyen tragédia még sosem történt.\" A két...","id":"20190602_Neztem_nem_ade_eletjelet__megszolaltak_a_Hableany_utasait_mento_vizirendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1d645c-1a1e-4a6c-8cb9-908ae490a138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adb3a49-caea-4182-8335-5bb8cb9a7c69","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Neztem_nem_ade_eletjelet__megszolaltak_a_Hableany_utasait_mento_vizirendorok","timestamp":"2019. június. 02. 15:44","title":"\"Néztem, nem ad-e életjelet\" - megszólaltak a Hableány utasait mentő vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","shortLead":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","id":"20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8327f2-e542-464d-bb6d-65aff1e99cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 17:39","title":"Így üzentek a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az MSZP választmánya.","shortLead":"Döntött az MSZP választmánya.","id":"20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83d925-7ff7-410c-9401-6eaa81428289","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","timestamp":"2019. június. 01. 11:43","title":"MSZP: Ujhelyi megy az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meleg van, de vigyázat, jön az eső.","shortLead":"Meleg van, de vigyázat, jön az eső.","id":"20190602_Kiadtak_a_riasztast_jon_a_zivatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d497cd-68ac-4fa9-b287-2433d38c65ba","keywords":null,"link":"/elet/20190602_Kiadtak_a_riasztast_jon_a_zivatar","timestamp":"2019. június. 02. 13:41","title":"Kiadták a riasztást: jön a zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb52f89c-8eb3-4b4e-a779-ce7791e3030a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok mellett a hajtogatható PC-k is nagy slágerek lehetnek. A Lenovo ott lesz az élvonalban, legalábbis erről árulkodnak a közelmúltban nyilvánosságra került szabadalmai.","shortLead":"Az összehajtható telefonok mellett a hajtogatható PC-k is nagy slágerek lehetnek. A Lenovo ott lesz az élvonalban...","id":"20190601_lenovo_szabadalmak_osszehajthato_laptop_pc_notebook_thinkpad_x1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb52f89c-8eb3-4b4e-a779-ce7791e3030a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dcf1d1-dcbc-4ca1-9c3e-e610ce38d017","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_lenovo_szabadalmak_osszehajthato_laptop_pc_notebook_thinkpad_x1","timestamp":"2019. június. 01. 14:03","title":"A Lenovo megmutatja: így kell összehajtható PC-t készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32519cd5-4155-4f49-b81a-d3762f84fd7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint ötmilliárd forintos hasznot csinált 2018-ban a Mészáros és Mészáros Kft. ","shortLead":"Több mint ötmilliárd forintos hasznot csinált 2018-ban a Mészáros és Mészáros Kft. ","id":"20190601_meszaros_es_meszaros_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32519cd5-4155-4f49-b81a-d3762f84fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479cc9e2-2cb2-48c9-8197-329f2af4d4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_meszaros_es_meszaros_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 07:45","title":"Mészáros Lőrinc most biztosan azt gondolja, megérte ezt a céget megalapítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]