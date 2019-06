Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy ismeretlen 1,3 miliárd forintnyi dollárt fizetett, hogy együtt ebédelhessen Warren Buffett milliárdossal. A pénz jótékony célra megy.\r

\r

","shortLead":"Egy ismeretlen 1,3 miliárd forintnyi dollárt fizetett, hogy együtt ebédelhessen Warren Buffett milliárdossal. A pénz...","id":"20190602_13_milliardba_kerul_az_ebed_de_nem_egy_lehuzos_etteremrol_van_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6531d8-e074-4b91-916d-378cbaeb91e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_13_milliardba_kerul_az_ebed_de_nem_egy_lehuzos_etteremrol_van_szo","timestamp":"2019. június. 02. 17:07","title":"1,3 milliárdba kerül az ebéd, de nem egy lehúzós étteremről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","shortLead":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","id":"20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03a17f-d205-402d-bbf8-feee5830fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","timestamp":"2019. június. 03. 13:42","title":"Medvének öltözött ember ijesztgette az autósokat Gyergyószentmiklós határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert arra szerződött az LMP-vel, hogy részt vesz az előválasztásban. De ő kiszállt, és sok szerencsét kívánt az LMP-nek. A Jobbik külön bizottságot hív össze, hogy döntsenek Puzsérral való együttműködésükről.","shortLead":"Puzsér Róbert arra szerződött az LMP-vel, hogy részt vesz az előválasztásban. De ő kiszállt, és sok szerencsét kívánt...","id":"20190603_Puzser_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f859a4-98b8-4a02-bfdb-04a6da562c5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Puzser_LMP","timestamp":"2019. június. 03. 12:02","title":"Az LMP szerződést bontott Puzsérral, a Jobbik még gondolkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee98af5-72b5-448f-a799-c3ef98b43376","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony Joshuát, ezzel ő lett a nehézsúly legújabb királya.","shortLead":"A hasban is erőteljes mexikói, Andy Ruiz Jr. beugróként élt a lehetőséggel, legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Anthony...","id":"20190602_Negyszer_kuldtek_padlora_a_boksz_oriasat_uj_kiralya_van_a_nehezsulynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee98af5-72b5-448f-a799-c3ef98b43376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e8407a-4086-457b-9da4-4f69a48a9631","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Negyszer_kuldtek_padlora_a_boksz_oriasat_uj_kiralya_van_a_nehezsulynak","timestamp":"2019. június. 02. 11:47","title":"Négyszer küldték padlóra a boksz óriását, új királya van a nehézsúlynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg a felelősöket - mondta el Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy szöuli kormányzati válságkezelési tanácskozáson vasárnap.","shortLead":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg...","id":"20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7e599-4c4c-44cd-ab46-038949c88eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 02. 08:10","title":"Vízalatti drónokkal keresik a dunai hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak nagy akkumulátort, hanem az ahhoz passzoló töltési sebességet is megkaphatja a Galaxy Note10.","shortLead":"Nemcsak nagy akkumulátort, hanem az ahhoz passzoló töltési sebességet is megkaphatja a Galaxy Note10.","id":"20190603_gyorstolto_samsung_galaxy_note10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be9e809-bbed-4fe9-9ccd-6ae3cea6531e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_gyorstolto_samsung_galaxy_note10","timestamp":"2019. június. 03. 12:33","title":"Brutális gyorstöltővel érkezhet a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Veszprém klasszisa megsérült a Bajnokok Ligája elődöntőjében, kérdéses a játéka a fináléban. A kapus Sterbik Árpád is kihagyni kényszerülhet a meccset. ","shortLead":"A Veszprém klasszisa megsérült a Bajnokok Ligája elődöntőjében, kérdéses a játéka a fináléban. A kapus Sterbik Árpád is...","id":"20190601_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_nagy_laszlo_sterbik_arpad_mikler_roland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbd97c1-f31f-448d-a087-c04dc65f0480","keywords":null,"link":"/sport/20190601_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto_nagy_laszlo_sterbik_arpad_mikler_roland","timestamp":"2019. június. 01. 20:22","title":"Nagy László: Éreztem, hogy valami megreccsen a vállamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f66eb2-b6e3-4f09-b2e2-f64ef57b1ada","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén a várost beterítő, a politikus aláírásával ellátott szórólapokon arra biztatják a mezőhegyesieket, hogy egy nagy helyi cég vezetőjét válasszák meg polgármesternek, aki társadalmi megbízatásban végzi majd a munkáját. ","shortLead":"A hétvégén a várost beterítő, a politikus aláírásával ellátott szórólapokon arra biztatják a mezőhegyesieket...","id":"20190603_Lazar_Janos_roplapokkal_szorta_meg_Mezohegyest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86f66eb2-b6e3-4f09-b2e2-f64ef57b1ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c63d15-197d-49d7-a992-07ea82ef7b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_Lazar_Janos_roplapokkal_szorta_meg_Mezohegyest","timestamp":"2019. június. 03. 11:07","title":"Lázár János aláírásával és fotójával \"ékesített\" röplapokkal szórták meg Mezőhegyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]