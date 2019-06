Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","shortLead":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","id":"20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4bd3e9-bc09-4222-9cfc-40577203650a","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","timestamp":"2019. június. 01. 17:23","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata közös cége átlépte az egymilliárdos álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","shortLead":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","id":"20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112446b-7689-4ece-8452-dcff1bff0ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","timestamp":"2019. június. 01. 12:28","title":"Sátrak, kordonok: Fotókon a margitszigeti mentési bázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0739b1-b9da-4906-b295-ad51e7b5c091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kihalt, sötét utca sokak számára félelmetes lehet. Az alábbi alkalmazás abban segít, hogy ilyen helyzetben is viszonylagos biztonságban érezhessük magunkat.","shortLead":"A kihalt, sötét utca sokak számára félelmetes lehet. Az alábbi alkalmazás abban segít, hogy ilyen helyzetben is...","id":"20190602_bsafe_app_szemelyi_vedelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0739b1-b9da-4906-b295-ad51e7b5c091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d387196-8b0f-4db2-b4ce-c7c12d8f0348","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_bsafe_app_szemelyi_vedelemre","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Jól jöhet ez az app a telefonján sötét, elhagyott helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pótolhatatlan kulturális értékek vesznek el a lopás következtében - mondja Polgár András.","shortLead":"Pótolhatatlan kulturális értékek vesznek el a lopás következtében - mondja Polgár András.","id":"20190601_Intezmenyesen_megloptak_a_torvenykezok__elszakadt_a_cerna_egy_mecenasnal_Polgar_Andrasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca23ec2f-7275-45ea-8b39-8e83f6baa63c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Intezmenyesen_megloptak_a_torvenykezok__elszakadt_a_cerna_egy_mecenasnal_Polgar_Andrasnal","timestamp":"2019. június. 01. 15:45","title":"\"Intézményesen megloptak a törvénykezők\" - elszakadt a cérna egy mecénásnál, Polgár Andrásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetések nem voltak túl magasak, az osztalék annál inkább.","shortLead":"A fizetések nem voltak túl magasak, az osztalék annál inkább.","id":"20190602_Csoda_Meszaroseknal_negy_ev_husszorosara_nott_a_gyerekek_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef66ad-6f7e-4e17-88e3-8b8f1f2f4abd","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Csoda_Meszaroseknal_negy_ev_husszorosara_nott_a_gyerekek_cege","timestamp":"2019. június. 02. 13:38","title":"Csoda Mészároséknál: négy év alatt hússzorosára nőtt a gyerekek cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel megnövekszik a krónikus betegségek kialakulásának veszélye. A kockázat mértéke az egyéni kronotípus függvénye is: az \"éjszakai baglyokat\" kevésbé terheli az éjszaka végzett munka, mint a \"hajnali pacsirtákat\".","shortLead":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel...","id":"20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c0c003-5dec-4559-955d-e1e98c8edca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","timestamp":"2019. június. 03. 00:03","title":"Mitől van az, hogy valakit rákba visz az éjszakai munka, másnak meg sem kottyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","shortLead":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","id":"20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8327f2-e542-464d-bb6d-65aff1e99cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 17:39","title":"Így üzentek a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen enyhülés is belefér. Most éppen az ősellenség Iránnal tárgyalna Trump.\r

\r

","shortLead":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen...","id":"20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead00291-8ab0-4fc8-a78e-693bf2620c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","timestamp":"2019. június. 02. 16:42","title":"Az USA tárgyalna Iránnal mindenféle előfeltétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]