[{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer maga döntött úgy, hogy nem indul újra a néppárti frakció alelnökségéért, de hallani, hogy a magyar kormánypárt egy nőt delegálna. A Fidesz közben kinézett magának egy fontos bizottságot.","shortLead":"Szájer maga döntött úgy, hogy nem indul újra a néppárti frakció alelnökségéért, de hallani, hogy a magyar kormánypárt...","id":"20190605_Szajer_helyett_egy_novel_probalkozna_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e576e46-14da-4f77-b325-cd5ea5bb6f09","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Szajer_helyett_egy_novel_probalkozna_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2019. június. 05. 09:22","title":"Szájer helyett egy nővel próbálkozna a Fidesz a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","shortLead":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","id":"20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab619476-2cc0-476e-ba92-c37bdd69347c","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","timestamp":"2019. június. 04. 10:36","title":"Beyoncé hangjának mi sem tudnánk ellenállni az új Oroszlánkirály-előzetesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de2ca8-a706-40c4-8396-24fb2920c52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány fogja vinni a prímet az újonnan létrehozandó Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsban és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetésében is. ","shortLead":"A kormány fogja vinni a prímet az újonnan létrehozandó Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsban és az Eötvös Loránd Kutatási...","id":"20190604_Palkovicsek_ma_beadjak_az_MTA_szetvereserol_szolo_torvenyuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70de2ca8-a706-40c4-8396-24fb2920c52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490ab6ba-5ef9-4075-a280-72ba0795d50c","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Palkovicsek_ma_beadjak_az_MTA_szetvereserol_szolo_torvenyuket","timestamp":"2019. június. 04. 18:50","title":"Palkovicsék kifejtették, hogy verik szét az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","shortLead":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","id":"20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03a17f-d205-402d-bbf8-feee5830fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","timestamp":"2019. június. 03. 13:42","title":"Medvének öltözött ember ijesztgette az autósokat Gyergyószentmiklós határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiáll a CEU az MTA és a tudomány szabadsága mellett, miután a kormány benyújtotta törvényjavaslatát a kutatóintézetek kiszervezéséről.\r

\r

","shortLead":"Kiáll a CEU az MTA és a tudomány szabadsága mellett, miután a kormány benyújtotta törvényjavaslatát a kutatóintézetek...","id":"20190605_A_CEU_az_MTAugyrol_Nem_jo_a_versenykepessegnek_ha_a_tudomany_nem_szabad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499dc5f0-ab91-43e8-aa85-acefd4c83016","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_CEU_az_MTAugyrol_Nem_jo_a_versenykepessegnek_ha_a_tudomany_nem_szabad","timestamp":"2019. június. 05. 11:11","title":"A CEU az MTA-ügyről: Nem jó a versenyképességnek, ha a tudomány nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","shortLead":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","id":"20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe8135-7b33-4e85-95b7-1ac25bc949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. június. 04. 16:03","title":"Firefoxot használ? Ezt azonnal állítsa be, ha szeretne \"elbújni\" a leselkedő weboldalak elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn megjelent a termék ára. ","shortLead":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn...","id":"20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa263f-05d4-4cdd-af23-db1e4f73c551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","timestamp":"2019. június. 05. 12:03","title":"Videó: Így reagált a közönség, amikor az Apple bemutatta a 999 dolláros monitorállványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","shortLead":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","id":"20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b72e233-7933-4118-9019-47b8723483fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","timestamp":"2019. június. 04. 12:38","title":"Hétezer gyerek énekelt a Parlament előtt a Nemzeti Összetartozás Napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]