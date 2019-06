Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","shortLead":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","id":"20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78082108-553b-4f7c-b54d-0ff2dd8a9b16","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","timestamp":"2019. június. 04. 10:25","title":"Reggeli kávé helyett egy aligátor fogadta a konyhában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antidepresszánsokat vagy opioidtartalmú gyógyszereket szedő idősebb emberek esetében több mint kétszeres a kockázata annak, hogy egy esés következtében csípőtörést szenvednek – állapították meg egy ausztrál tanulmány szerzői.","shortLead":"Az antidepresszánsokat vagy opioidtartalmú gyógyszereket szedő idősebb emberek esetében több mint kétszeres a kockázata...","id":"20190605_antidepresszansok_opioidtartalmu_gyogyszer_csipotores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922378a-ac38-4d97-a865-909b3fd45f9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_antidepresszansok_opioidtartalmu_gyogyszer_csipotores","timestamp":"2019. június. 05. 15:03","title":"Ha antidepresszánsokat szed, tudjon erről a \"mellékhatásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nohab helyett egy hagyományos mozdony húzta a vonatot, amely másfél óra késéssel indult. A MÁV elnézést kért, azt írták, a balhézó mozdonyvezetőnek \"várhatóan megszűnik a munkaviszonya\".","shortLead":"A Nohab helyett egy hagyományos mozdony húzta a vonatot, amely másfél óra késéssel indult. A MÁV elnézést kért, azt...","id":"20190604_Osszeveszett_ket_mozdonyvezeto_nem_ment_a_retro_mozdony_Tapolcara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a178a-b1cd-48e5-8821-4b8b445c9f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Osszeveszett_ket_mozdonyvezeto_nem_ment_a_retro_mozdony_Tapolcara","timestamp":"2019. június. 04. 06:13","title":"Összeveszett két mozdonyvezető, nem ment a retró vonat Tapolcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a88e07-42fd-4f9a-b94f-3c7fdf5572e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozara nevű szerb hadihajó legénysége emlékezett meg az egy héttel ezelőtt történt balesetben elhunytakról.","shortLead":"A Kozara nevű szerb hadihajó legénysége emlékezett meg az egy héttel ezelőtt történt balesetben elhunytakról.","id":"20190605_diszegyenruha_szerb_legenyseg_tiszteletadas_gyasz_duna_hajo_hableany_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a88e07-42fd-4f9a-b94f-3c7fdf5572e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01ca488-4a58-4eb1-9102-d4b22e7a6aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_diszegyenruha_szerb_legenyseg_tiszteletadas_gyasz_duna_hajo_hableany_aldozatok","timestamp":"2019. június. 05. 15:40","title":"Díszegyenruhában tisztelegtek a Hableány-tragédia áldozatai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról szóltak a hírek, hiába a felfüggesztés, a Fidesz EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt. Kiderült, a magyar kormánypárt EP-képviselői nem tölthetnek be vezető pozíciót az Európai Néppárt frakciójában.","shortLead":"Korábban arról szóltak a hírek, hiába a felfüggesztés, a Fidesz EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt. Kiderült...","id":"20190604_Megis_bunteti_a_Fideszt_az_Europai_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee679d57-8caf-45e3-a61d-f719f24224c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Megis_bunteti_a_Fideszt_az_Europai_Neppart","timestamp":"2019. június. 04. 12:21","title":"Mégis bünteti a Fideszt az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett megingathatatlan meggyőződésből - vallja Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó.","shortLead":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett...","id":"20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec40022-14aa-43a3-9cf0-2ad982b4cae5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","timestamp":"2019. június. 04. 14:15","title":"Az energia felpörget. De mi az, ami inspirálja is az embereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","shortLead":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","id":"20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eebb053-245d-4ba7-ba23-6fe49526bf4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","timestamp":"2019. június. 03. 17:39","title":"Ételt dobtak neki, meghalt Otto, a vidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, egyelőre nem valósul meg az évek óta dédelgetett filmterv a késő római kori ezüstkészlet talányokkal és bűntényekkel átszőtt sztorijából. A Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) levette napirendről a téma megfilmesítését, annak ellenére, hogy neves forgatókönyvírók műhelyében gyúrták össze a film forgatókönyvét.","shortLead":"Úgy tűnik, egyelőre nem valósul meg az évek óta dédelgetett filmterv a késő római kori ezüstkészlet talányokkal és...","id":"20190605_Megsem_filmbe_illo_a_Seusokincs_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1b373c-7dc1-4fd8-8ec6-84576558d3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b01fe-e5dc-4572-b31c-b260d72adfb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Megsem_filmbe_illo_a_Seusokincs_tortenete","timestamp":"2019. június. 05. 15:15","title":"Mégsem filmbe illő a Seuso-kincs története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]