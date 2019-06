Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8c689d-4596-4459-b557-50ffc3306bb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christian Kern azért jelenti fel a csapdavideóval lebuktatott Heinz-Christian Strachét, mert az azt állította róla a videóban, hogy kiskorúakkal folytatott szexuális viszonyt.\r

\r

","shortLead":"Christian Kern azért jelenti fel a csapdavideóval lebuktatott Heinz-Christian Strachét, mert az azt állította róla...","id":"20190605_Fokozodik_az_osztrak_botrany_a_szocdemek_egykori_elnoke_feljelenti_Strachet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8c689d-4596-4459-b557-50ffc3306bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4e1ef0-eeff-4698-b80d-cb251baaa1bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Fokozodik_az_osztrak_botrany_a_szocdemek_egykori_elnoke_feljelenti_Strachet","timestamp":"2019. június. 05. 11:29","title":"Fokozódik az osztrák botrány: a szocdemek egykori elnöke feljelenti Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló vizet is. Az építkezés során azonban két hónapig egyáltalán nem tudja fogadni az esővizet a most bővített tároló. A nyárra pedig várhatók heves esőzések.","shortLead":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló...","id":"20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ffc70f-8793-4478-8af1-295f2d644726","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","timestamp":"2019. június. 04. 12:06","title":"Októberig kell arra várni, hogy ne ömöljön a Dunába a szennyvíz, ha nagy eső éri el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413786d7-9176-4c17-a166-662d96cdb751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A keletiből 17 perc alatt vinnék ki a vonatokat saját megoldásban. ","shortLead":"A keletiből 17 perc alatt vinnék ki a vonatokat saját megoldásban. ","id":"20190605_Uj_tervvel_allt_elo_a_MAV_a_ferihegyi_gyorsvasutra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413786d7-9176-4c17-a166-662d96cdb751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aab347c-cfdb-4563-aa14-e6c17e279276","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Uj_tervvel_allt_elo_a_MAV_a_ferihegyi_gyorsvasutra","timestamp":"2019. június. 05. 16:23","title":"Új tervvel állt elő a MÁV a ferihegyi gyorsvasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló oldalt kapott az őrület.



","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek – és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","shortLead":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","id":"20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39f6e6-3c15-4dd9-9757-3b5ff51c24f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","timestamp":"2019. június. 04. 09:49","title":"Piacra dobták minden idők legismertebb maffiózójának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyi súlyt és a nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve döntött így Polt Péter legfőbb ügyész.","shortLead":"A tárgyi súlyt és a nemzetközi összefüggéseket figyelembe véve döntött így Polt Péter legfőbb ügyész.","id":"20190603_Kiemelt_uggye_nyilvanitotta_a_Hableany_balesetet_a_legfobb_ugyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33263731-593a-45ec-ab37-ede28b8f7c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Kiemelt_uggye_nyilvanitotta_a_Hableany_balesetet_a_legfobb_ugyesz","timestamp":"2019. június. 03. 17:35","title":"Kiemelt üggyé nyilvánította a Hableány balesetét a legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","shortLead":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","id":"20190603_papagaj_mosogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1807005-b91d-4d46-b126-930d5b1d7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_papagaj_mosogep","timestamp":"2019. június. 03. 18:33","title":"Rátették a papagájt a mosógépre, és valami egészen mulatságos történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett megingathatatlan meggyőződésből - vallja Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó.","shortLead":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett...","id":"20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec40022-14aa-43a3-9cf0-2ad982b4cae5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","timestamp":"2019. június. 04. 14:15","title":"Az energia felpörget. De mi az, ami inspirálja is az embereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]