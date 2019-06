Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám valójában lesújtó bírálatok csokra a Tanácsnak benyújtott vélemény. Szó esik benne a burjánzó korrupcióról, a szegényekkel szembeni diszkriminációról, a CEU-ról és az MTA-ról is.","shortLead":"Első ránézésre gazdaságpolitikai tanácsokat adott az európai szemeszter keretében Brüsszel Magyarországról, ám...","id":"20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f53437-5563-47b3-948a-571813cecf1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0b6059-f163-4937-9dda-49874b72c3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_szemeszter_orszagspecifikus_ajanlas","timestamp":"2019. június. 05. 15:00","title":"Elemzésbe csomagolva dorongolta le a kormányt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd74239-df6a-4e5d-a786-5a4b1c573238","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"1944. június 6-án kezdődött meg a második világháborúban a történelem legnagyobb partraszállási hadművelete: a D-napon az angolszász szövetségesek Normandiában megnyitották a második frontot.","shortLead":"1944. június 6-án kezdődött meg a második világháborúban a történelem legnagyobb partraszállási hadművelete: a D-napon...","id":"20190606_Hitler_keso_delelottig_aludt_Rommel_hazautazott_75_eve_tortent_a_normandiai_partraszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd74239-df6a-4e5d-a786-5a4b1c573238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0aec2d5-32ef-4fb9-b89a-d071a6ad3edd","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Hitler_keso_delelottig_aludt_Rommel_hazautazott_75_eve_tortent_a_normandiai_partraszallas","timestamp":"2019. június. 06. 09:48","title":"Hitler késő délelőttig aludt, Rommel hazautazott: 75 éve történt a normandiai partraszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantinót közfelkiáltással újraválasztotta a FIFA elnöknek, beszédében elismerte, követett el hibákat.\r

\r

","shortLead":"Gianni Infantinót közfelkiáltással újraválasztotta a FIFA elnöknek, beszédében elismerte, követett el hibákat.\r

\r

","id":"20190605_Fontos_hogy_ma_mar_senki_nem_beszel_a_FIFAn_kapcsan_korrupciorol_mondta_a_FIFA_elnoke_majd_ujravalasztottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b755b46-8cde-480b-82b3-2f7acef438d7","keywords":null,"link":"/sport/20190605_Fontos_hogy_ma_mar_senki_nem_beszel_a_FIFAn_kapcsan_korrupciorol_mondta_a_FIFA_elnoke_majd_ujravalasztottak","timestamp":"2019. június. 05. 12:26","title":"\"Fontos, hogy ma már senki nem beszél a FIFA kapcsán korrupcióról\", mondta a FIFA elnöke, majd újraválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem túl elegáns húzás.","shortLead":"Nem túl elegáns húzás.","id":"20190606_Beyonce_siman_odabb_lokott_egy_not_aki_tul_lelkesen_magyarazott_JayZnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b89713-6fc2-4154-9b76-acb55d73db33","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Beyonce_siman_odabb_lokott_egy_not_aki_tul_lelkesen_magyarazott_JayZnek","timestamp":"2019. június. 06. 11:20","title":"Beyoncé simán arrébb lökött egy nőt, aki túl lelkesen magyarázott Jay-Z-nek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milyen következményei vannak annak, ha egy társaság elmulasztja, illetve a május 31-ei határidőt lekésve küldi be 2018. évi beszámolóját? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Milyen következményei vannak annak, ha egy társaság elmulasztja, illetve a május 31-ei határidőt lekésve küldi be 2018...","id":"20190605_Kapkodhatnak_a_figyelmetlen_cegvezetok_nem_viccel_a_NAV_a_legszigorubb_buntetessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6f3af-64da-4e37-b86f-102abfa37cf7","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kapkodhatnak_a_figyelmetlen_cegvezetok_nem_viccel_a_NAV_a_legszigorubb_buntetessel","timestamp":"2019. június. 05. 10:10","title":"Kapkodhatnak a figyelmetlen cégvezetők, nem viccel a NAV a legszigorúbb büntetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","id":"20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b58a364-ccfc-4c60-871d-0e859f9341cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","timestamp":"2019. június. 06. 14:23","title":"Olasz-amerikai milliárdos vette meg a Fiorentinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén rugalmasabb lesz a procedúra.","shortLead":"Tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén rugalmasabb lesz a procedúra.","id":"20190605_dunai_hajobaleset_hableany_rendelet_modositas_boncolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f48e64-d250-4345-8248-ff567445ca7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_dunai_hajobaleset_hableany_rendelet_modositas_boncolas","timestamp":"2019. június. 05. 21:24","title":"Máris megjelent a rendelet a tömegszerencsétlenségek esetén követendő eljárásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","shortLead":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","id":"20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea8c4eb-5b00-4b2b-8cd2-e1142b7882e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","timestamp":"2019. június. 05. 15:17","title":"Matolcsy ősi mexikói mondással vezette fel, hogy 2030-ra mi mindenben leszünk világelsők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]