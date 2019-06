Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivataros nap lesz a csütörtöki is, és nem úgy tűnik, hogy hamar vége lesz a rossz időnek.","shortLead":"Zivataros nap lesz a csütörtöki is, és nem úgy tűnik, hogy hamar vége lesz a rossz időnek.","id":"20190606_Az_egesz_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_a_viharok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c81959-54f9-4569-a294-d1677cf73b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Az_egesz_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_a_viharok_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 07:21","title":"Az egész országra kiadták a figyelmeztetést a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nemzetgazdasági hátrányt hozhat, ha kiderül, mennyiért csábítana ide cégeket a kormány, ezért akár öt évre is titkosítaná az ilyen adatokat egy új törvényjavaslat szerint a kormány.\r

","shortLead":"Nemzetgazdasági hátrányt hozhat, ha kiderül, mennyiért csábítana ide cégeket a kormány, ezért akár öt évre is...","id":"20190605_Ot_evig_titkolna_a_kormany_mennyiert_csabit_ide_cegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4147447d-81db-4836-ab60-5ebfa255c6d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ot_evig_titkolna_a_kormany_mennyiert_csabit_ide_cegeket","timestamp":"2019. június. 05. 07:43","title":"Öt évig titkolná a kormány, hogyan csábít ide cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. 