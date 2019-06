Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82376740-b3d2-455b-acf3-cfd2ab81cc07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Észtországban történt a baleset, amelynek során egy autós 260 km/h-s tempóval száguldott közúton, miközben az egészet megpróbálta megörökíteni.","shortLead":"Észtországban történt a baleset, amelynek során egy autós 260 km/h-s tempóval száguldott közúton, miközben az egészet...","id":"20190607_autos_video_lexus_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82376740-b3d2-455b-acf3-cfd2ab81cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31843720-8378-4fb3-8d0c-7de30c88fff2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_autos_video_lexus_baleset","timestamp":"2019. június. 07. 10:48","title":"260 km/h-s tempónál filmezte magát a Lexusban, amikor beütött a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","id":"20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b58a364-ccfc-4c60-871d-0e859f9341cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","timestamp":"2019. június. 06. 14:23","title":"Olasz-amerikai milliárdos vette meg a Fiorentinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevelőegyesületében folytatja a 25-szörös válogatott csatár.","shortLead":"Nevelőegyesületében folytatja a 25-szörös válogatott csatár.","id":"20190606_Visszater_Paksra_Bode_Daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d41ddd-07a5-4d44-84fb-8ef7e0def679","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Visszater_Paksra_Bode_Daniel","timestamp":"2019. június. 06. 12:41","title":"Visszatér Paksra Böde Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Momentum szerint Kálmán Olga tarolhat az előválasztáson, ahogy Karácsony stábja sem tartja őt esélytelennek. Gyurcsánynak meg belefér, hogy pár nap alatt megváltozott az álláspontja.","shortLead":"A Momentum szerint Kálmán Olga tarolhat az előválasztáson, ahogy Karácsony stábja sem tartja őt esélytelennek...","id":"20190607_Gyurcsany_Kalman_Olga_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c948c6d-11a7-4bbd-8569-55f370a4204e","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Gyurcsany_Kalman_Olga_DK","timestamp":"2019. június. 07. 06:30","title":"Gyurcsány Kálmán Olgával bizonyítaná, hogy nem csak egy szépségversenyt nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb2c24-33b1-4d04-a5cf-1717e4bca2e0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerda óta 8 centiméterrel lett magasabb Budapestnél.","shortLead":"Szerda óta 8 centiméterrel lett magasabb Budapestnél.","id":"20190606_dunai_hajobaleset_vizugy_vizallas_emelkedes_vizszint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb2c24-33b1-4d04-a5cf-1717e4bca2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af86831-636b-41c6-a38d-7f2b0fa32ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_vizugy_vizallas_emelkedes_vizszint","timestamp":"2019. június. 06. 12:25","title":"Tovább emelkedett a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a478905-b4c6-4d0d-a845-c2c6cc90d6b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavarba ejtő mutatvány ünnepelte a sanghaji járatot.","shortLead":"Zavarba ejtő mutatvány ünnepelte a sanghaji járatot.","id":"20190607_Edzocipos_oroszlan_ijesztgette_a_ferihegyi_utasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a478905-b4c6-4d0d-a845-c2c6cc90d6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09941791-2291-4628-b9c3-3db678721a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Edzocipos_oroszlan_ijesztgette_a_ferihegyi_utasokat","timestamp":"2019. június. 07. 09:19","title":"Edzőcipős oroszlán ijesztgette a ferihegyi utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon is ott van a Las Vegas-i Re:MARS konferencián, ahová nem akármivel érkeztek: itt mutatták be új csomagküldő drónjukat, amely nem csak függőleges emelkedésre képes. ","shortLead":"Az Amazon is ott van a Las Vegas-i Re:MARS konferencián, ahová nem akármivel érkeztek: itt mutatták be új csomagküldő...","id":"20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d236c-1432-45aa-89b3-9d2b4ddec044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661d1080-7576-455e-916f-06ba6da3a41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_amazon_prime_air_dron_csomagszallitas","timestamp":"2019. június. 06. 17:03","title":"Bemutatta az új drónt az Amazon, amelyik 30 perc alatt házhoz viszi a csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországot kiemelten kezelik a szocdem frakcióban.","shortLead":"Magyarországot kiemelten kezelik a szocdem frakcióban.","id":"20190607_Nepszava_Dobrev_Klara_EPalelnok_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815bd5c0-463f-4319-b903-5ebeaf6d7929","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Nepszava_Dobrev_Klara_EPalelnok_lehet","timestamp":"2019. június. 07. 07:41","title":"Népszava: Dobrev Klára EP-alelnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]