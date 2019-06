em lesz annyi dráma a ma este a Margitszigeti Szabadtéri Színpad Puccini Turandotjában, mint abban a ma reggel óta tartó polémiában, ami az előadás rendezője, Kovalik Balázs, jogtulajdonosa, a Magyar Állami Operaház , és a felhasználója, a Budapesti Nyári Fesztivál között zajlik.

Az ügy azzal kezdődött, hogy lapunk elsőként ismertette a világhírű rendező, Kovalik Balázs levelét, melyben "aljas sunyiságnak" nevezi, hogy tudta és beleegyezése nélkül, "átbuherálva" állítják színre a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Turandot rendezését. Azt nem vitatja, hogy az előadás jogaival a Magyar Állami Operaház rendelkezik, amit megvásárolt a Margitszigeti Szabadtéri Színpad, de szerinte ahhoz nincs joguk, hogy a 25 évvel ezelőtti rendezését, a díszletét, koreográfiáját az alkotók beleegyezése nélkül önkényesen átalakítsák. „A szabadtéri színpadon se zsinórpadlás, se süllyesztő, se technika nem áll rendelkezésre, amelyek nélkül ez a rendezés biztos nem tud megvalósulni abban a formában, ahogy meglátta a napvilágot, és ahogy a felhasználói szerződés értelmében a világhírű intézmény gondjaiba vette.” Ezért elhatárolódik a Budapesti Nyári Fesztivál keretében, június 7-én és 9-én nevével kitűzött, Puccini Turandot című operájának szakmai és művészi színvonalától.

"Kovalik Balázs büszke lehet az előadásra, amiért az évtizedek múltán is színpadon van" – így reagált Bán Teodóra a rendező levelére a hvg.hu-nak. A Budapesti Nyári Fesztivál igazgatója szerint neki semmi dolga nem volt a művésszel, "nem állunk vele jogviszonyban". Mint magyarázta, ők a Magyar Állami Operaháztól vásárolták meg az előadást, Kovalik Balázzsal annak kellett felvenni a kapcsolatot. Bán tudomása szerint ez meg is történt. Kovalik Balázs felvetésére, hogy nem volt joguk megváltoztatni a rendezését, Bán Teodóra azt válaszolta, "minden új helyszínen bemutatott előadást adaptálni kell az adott színpadra, van, amikor ez a produkció javára válik, így történt ez most is, ilyen nagyszabású bemutatója még nem volt Kovalik Balázs remek Turandot-rendezésének".

Kérdésünkre a Magyar Állami Operaház közleményt adott ki, a személyeskedő szöveg még keményebb hangot ütött meg, hangsúlyozva, hogy „állításait az Opera kész további sajtópárbajok helyett bíróság előtt is megvédeni.”

Az Operaház szerint „Kovalik Balázs az elmúlt nyolc évben rendre arra játszik, hogy önmagát mint az intézményi vezetésváltás (értsd: kormányváltás) áldozatát mutassa be, miközben a korábbi szocialista államtitkár, Vass Lajos akkori főigazgató menesztette.”

Kiderül az is, hogy az Ókovács Szilveszter vezette intézmény szerint nem is olyan jó az a Turandot rendezés, ugyanis Kovaliknál „nem vak Timur, Kalaf pedig annak dacára ismeri meg előre a feladványokat, hogy a zenében egyértelműen benne van a nehezedő gondolkodás, sőt, ezzel a történet tétjét ingatja meg. A leengedett operaházi vasfüggöny megakadályozta, hogy a mögé épített feliratozóról a közönség megtudja, miről is beszél hosszan a három miniszter és Kalaf, ez nem zavarta a rendezőt”. Az Opera „mindezek ellenére, a rendezés kétségtelen erényeire koncentrálva tartotta műsoron a produkciót” nyolc évadon keresztül, sőt olyan jó fej volt, hogy a „utalta a jogdíjat, jóllehet másképp is eljárhatott volna”. Ám ezt Kovalik nem hálálta meg, „az elmúlt években az Opera több megkeresését utasította vissza, hagyta válasz nélkül, illetve tagadta le, bagatellizálta”. Sőt az is kiderül Kovalikról, hogy „eközben a Budapesti Wagner-napokon, amelyet ugyancsak a magyar állam finanszíroz, vállalt rendezést.” Az Operaház szerint „a Turandot-előadásban eredetileg sem szerepel süllyedő, a zsinórpadlás néhány változása szabadtéren is megoldható, vagy kiváltható.” Szóval nincs itt semmi látnivaló, illetve igenis, hogy van.

„Ami az „aljasságot” illeti: a rendező is tudván tudja, hogy a két margitszigeti Turandot-előadás kommunikációját es marketingjét nem a Magyar Állami Operaház végzi, egy fél évvel korábbi nyomdahibát összemosni az intézménnyel finoman szólva sem elegáns, és az igazságtól is komoly távolságot tart” .

