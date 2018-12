Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat az új tulajdonos.","shortLead":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat...","id":"20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82d617-2e41-4314-aa23-ff17910fb2f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","timestamp":"2018. december. 03. 06:41","title":"1,3 milliárd forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75050ea1-d2d8-435e-8a2b-cf85fa5446b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém hazai pályán 25-19-re legyőzte a címvédő francia Montpellier HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, vasárnap.","shortLead":"A Telekom Veszprém hazai pályán 25-19-re legyőzte a címvédő francia Montpellier HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok...","id":"20181203_veszprem_gyozelem_kezilabda_bajnokok_ligaja_montpellier_cimved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75050ea1-d2d8-435e-8a2b-cf85fa5446b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b27700-f29b-4514-8a1e-517e6f7bc12a","keywords":null,"link":"/sport/20181203_veszprem_gyozelem_kezilabda_bajnokok_ligaja_montpellier_cimved","timestamp":"2018. december. 03. 06:09","title":"Simán verte a BL-címvédőt a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","shortLead":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","id":"20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c7dd7-b5bc-4a0b-9fe6-dfd3a8345852","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. december. 03. 12:02","title":"Korábban a polgárőrség vezetőjeként szólalt fel az ügyben a szikszói kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798fcd58-15a4-4ff2-90b5-6359ffeae1a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most éppen a Kossuth Rádióban ment nagyot a volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár és kormánybiztos.","shortLead":"Most éppen a Kossuth Rádióban ment nagyot a volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár és kormánybiztos.","id":"20181202_Tok_mindegy_milyen_poziciot_kap_Kovacs_Zoltan_a_migransozas_mindenhol_megy_neki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798fcd58-15a4-4ff2-90b5-6359ffeae1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d121335-6ac0-4442-a339-c8f4e2a1ad22","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Tok_mindegy_milyen_poziciot_kap_Kovacs_Zoltan_a_migransozas_mindenhol_megy_neki","timestamp":"2018. december. 02. 13:41","title":"Tök mindegy, milyen pozíciót kap Kovács Zoltán, a migránsozás mindenhol megy neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentmondó információk vannak arról, miért nem vették észre a rendőrök hamarabb a csomagtérben lévő holttestet.","shortLead":"Ellentmondó információk vannak arról, miért nem vették észre a rendőrök hamarabb a csomagtérben lévő holttestet.","id":"20181201_Napokig_allhatott_a_rendorseg_udvaran_egy_auto_a_csomagtartojaba_rejtett_holttesttel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bac848-263c-44af-bf93-f5b777198514","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Napokig_allhatott_a_rendorseg_udvaran_egy_auto_a_csomagtartojaba_rejtett_holttesttel","timestamp":"2018. december. 01. 18:06","title":"Napokig állhatott a rendőrség udvarán egy autó a csomagtartójába rejtett holttesttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen elképesztő dolgok derültek ki a Belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerről. A BM azt állította, a NAIH által kérteket beépítették a törvényjavaslatba, de ez a hivatal levele alapján egyértelműen nem igaz.","shortLead":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen...","id":"20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de79f135-7c48-4f53-afc3-a7d29252bad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","timestamp":"2018. december. 02. 07:00","title":"Totális megfigyelés 50 milliárdért - Pintérék terve kiakasztotta az adatvédelmi biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","shortLead":"A japán gyártó kompakt SUV modellje egy új motorral gazdagodott, mely egyenesen a Civic-ből érkezett.","id":"20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341069a-3890-4188-8144-16a65a51172a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a54822-0c1f-445d-bd2d-ab823a6cfe45","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_felturbozva_itt_az_erosebb_honda_hrv_divatterepjaro","timestamp":"2018. december. 03. 08:21","title":"Felturbózva: itt a Honda HR-V Sport divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági mozgalom felállítását tervezték.","shortLead":"Az újságíró egy szaúdi disszidenssel levelezett, aki a rendszer egyik legismertebb bírálója, és akivel ifjúsági...","id":"20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d3bb3-0852-4b92-8db8-a1f8ab62dc27","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Lehallgatott_maganbeszelgetesei_is_szerepet_jatszottak_Hasogdzsi_megoleseben","timestamp":"2018. december. 03. 08:52","title":"Lehallgatott magánbeszélgetései is szerepet játszhattak Hasogdzsi megölésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]