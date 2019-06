Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs változás az ősztől kötelezővé váló bárányhimlő elleni védőoltás beadásának tervezett időpontjában, így azt szeptembertől 13 és 16 hónapos korban adják be a gyermekeknek – mondta az országos tiszti főorvos szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Nincs változás az ősztől kötelezővé váló bárányhimlő elleni védőoltás beadásának tervezett időpontjában, így azt...","id":"20190605_Osztol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a5377d-c3d0-4252-904d-20242fdb1252","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Osztol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas","timestamp":"2019. június. 05. 14:20","title":"Ősztől kötelező a bárányhimlő elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2771eabc-787e-45a4-ae22-e80062eae0db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezt Kornai János közgazdász, a Harvard és a Corvinus Egyetem professzora mondta 2016-ban az idén 40 éves hetilapnak.","shortLead":"Ezt Kornai János közgazdász, a Harvard és a Corvinus Egyetem professzora mondta 2016-ban az idén 40 éves hetilapnak.","id":"20190605_A_40_eves_HVGnek_mondtak_Az_illiberalis_demokracia_olyan_mint_az_ateista_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2771eabc-787e-45a4-ae22-e80062eae0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e8173-8768-4d12-8809-b4137649adc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_40_eves_HVGnek_mondtak_Az_illiberalis_demokracia_olyan_mint_az_ateista_papa","timestamp":"2019. június. 05. 17:16","title":"A 40 éves HVG-nek mondták: Az illiberális demokrácia olyan, mint az ateista pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353e202-36cc-4fbb-834f-61dd3028f18b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyian fordultak meg a repülőtéren, hogy a Malév GH a korábbi több százmillió forintos mínuszai után most nyereséges lett.","shortLead":"Annyian fordultak meg a repülőtéren, hogy a Malév GH a korábbi több százmillió forintos mínuszai után most nyereséges...","id":"20190606_Nyereseges_lett_2018ban_a_Malev_egyik_utodcege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9353e202-36cc-4fbb-834f-61dd3028f18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9e1b2-f479-42e4-b3b8-ed79498ec64d","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Nyereseges_lett_2018ban_a_Malev_egyik_utodcege","timestamp":"2019. június. 06. 08:57","title":"Nyereséges lett 2018-ban a Malév egyik utódcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem felújított szakaszhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem...","id":"20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84098059-9425-44fb-8b2f-44de7ef6ecc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","timestamp":"2019. június. 05. 14:46","title":"Ez a nyár sem telik el nagykörúti villamosfelújítás és lezárás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint Rocco Commisso 160 millió euró körüli összeget fizetett a klubért.\r

","id":"20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a584f3-1584-4e3b-9876-46da8f2db246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b58a364-ccfc-4c60-871d-0e859f9341cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Amerikai_milliardos_vette_meg_a_Fiorentinat","timestamp":"2019. június. 06. 14:23","title":"Olasz-amerikai milliárdos vette meg a Fiorentinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64598b0-c1f9-4f75-87b6-f5d31137acdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető megerősítette, hogy az Ázsia Expressz forgatása alatt szerelembe esett és már össze is házasodott új párjával.\r

\r

","shortLead":"A műsorvezető megerősítette, hogy az Ázsia Expressz forgatása alatt szerelembe esett és már össze is házasodott új...","id":"20190606_Demcsak_Zsuzsa_tenyleg_ferjhez_ment_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64598b0-c1f9-4f75-87b6-f5d31137acdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b0719c-5987-4d73-9372-523595e94195","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Demcsak_Zsuzsa_tenyleg_ferjhez_ment_Indiaban","timestamp":"2019. június. 06. 08:59","title":"Demcsák Zsuzsa férjhez ment Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK váratlanul bejelentette, Kálmán Olgát indítják a főpolgármesteri-előválasztáson. Az EP-voksolás után a DK és Gyurcsány Ferenc még Karácsony Gergely mögött állt, most azt magyarázzák, csak az első fordulóra szólt támogatásuk.","shortLead":"A DK váratlanul bejelentette, Kálmán Olgát indítják a főpolgármesteri-előválasztáson. Az EP-voksolás után a DK és...","id":"20190606_Gyurcsany_Kalman_Olgarol_Ha_mar_lett_valosagos_verseny_akkor_vegyuk_komolyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fbe4a-1c85-4dbd-9a40-2ae37096c9dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Gyurcsany_Kalman_Olgarol_Ha_mar_lett_valosagos_verseny_akkor_vegyuk_komolyan","timestamp":"2019. június. 06. 15:24","title":"Gyurcsány Kálmán Olgáról: \"Ha már lett valóságos verseny, akkor vegyük komolyan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék elhelyezkedni az egykori közmunkásokat.","shortLead":"Egy új szintet helyezne a kormány a közmunka és a munkaerőpiac közé: start szociális szövetkezetek segíthetnék...","id":"20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fc527-6757-4bdf-ad90-14ab4d3e350d","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Szovetkezetbe_terelne_a_volt_kozmunkasokat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 15:56","title":"Szövetkezetbe terelné a volt közmunkásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]