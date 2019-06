Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-népszavazási kampányban tett kijelentései miatt kezdeményeztek ellene jogi eljárást korábban. ","shortLead":"Az EU-népszavazási kampányban tett kijelentései miatt kezdeményeztek ellene jogi eljárást korábban. ","id":"20190607_boris_johnson_brexit_brit_miniszterelnok_jelolt_eu_tagsag_birosagi_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c6126b-7760-4a60-bd7e-3e175db3556c","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_boris_johnson_brexit_brit_miniszterelnok_jelolt_eu_tagsag_birosagi_per","timestamp":"2019. június. 07. 16:07","title":"Megússza a bírósági pert a brit miniszterelnöki székre legesélyesebb Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl sok jogdíjat fizettek ki eddig a tévés ismétlésekért Semjén Zsolt szerint, ezért átírják a törvényt.","shortLead":"Túl sok jogdíjat fizettek ki eddig a tévés ismétlésekért Semjén Zsolt szerint, ezért átírják a törvényt.","id":"20190607_Milliokat_vehet_ki_a_kormany_a_szineszek_zsebebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5868d-0d90-4d83-b434-87133b03f800","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Milliokat_vehet_ki_a_kormany_a_szineszek_zsebebol","timestamp":"2019. június. 07. 12:32","title":"Milliókat vehet ki a kormány a színészek zsebéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való bejelentkezés, ami megvédi a felhasználó adatait.","shortLead":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való...","id":"20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5180170-942e-4a2a-9ca3-82ea04cad7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","timestamp":"2019. június. 07. 13:03","title":"Jön az Apple ID-s bejelentkezés, azonban van itt egy kis bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 11-es utat lezárták.","shortLead":"A 11-es utat lezárták.","id":"20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f62437-14eb-4b68-981f-7ef465c9547a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. június. 07. 07:05","title":"Fának ment egy autó Esztergomnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c454575-46f2-4281-ac10-513881413dd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Projektorokkal vetítik a Tropicarium akváriumának üvegablaka elé az óceánokban lebegő hulladékot.\r

","shortLead":"Projektorokkal vetítik a Tropicarium akváriumának üvegablaka elé az óceánokban lebegő hulladékot.\r

","id":"20190607_Oceanokban_lebego_muanyagszemet__latvanyos_installacio_a_Tropicariumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c454575-46f2-4281-ac10-513881413dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb0ba2d-8120-47e7-b61f-29257ddaeca8","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Oceanokban_lebego_muanyagszemet__latvanyos_installacio_a_Tropicariumban","timestamp":"2019. június. 07. 14:32","title":"Óceánokban lebegő műanyagszemét – látványos installáció a Tropicariumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium benyújtotta a vasútvonal magyar szakaszának megvalósításához szükséges hitelkérelmet. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium benyújtotta a vasútvonal magyar szakaszának megvalósításához szükséges hitelkérelmet. ","id":"20190606_budapest_belgrad_vasutvonal_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c162cf-bb16-46de-8f15-7d408dbcd167","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_budapest_belgrad_vasutvonal_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. június. 06. 16:29","title":"Új fejezethez érkezett a Budapest–Belgrád-vasútvonal, amiben Mészáros Lőrinc is érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0b5dc5-c8da-4770-8eb2-1a2f6892bfc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadság híd közelében emelték ki a folyóból. ","shortLead":"A Szabadság híd közelében emelték ki a folyóból. ","id":"20190606_Dunai_hajobaleset_megtalaltak_az_egyik_magyar_aldozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0b5dc5-c8da-4770-8eb2-1a2f6892bfc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6d1ef4-dcc3-4a93-88a8-96664635bbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Dunai_hajobaleset_megtalaltak_az_egyik_magyar_aldozatot","timestamp":"2019. június. 06. 22:47","title":"Dunai hajóbaleset: megtalálták az egyik magyar áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban két repülő kakaskodott. Egyre szaporodnak a az amerikai és orosz fegyveres erők barátságtalan incidensei.\r

","shortLead":"Korábban két repülő kakaskodott. Egyre szaporodnak a az amerikai és orosz fegyveres erők barátságtalan incidensei.\r

","id":"20190607_Majdnem_osszeutkozott_egy_amerikai_es_egy_orosz_hadihajo_kitort_a_perpatvar__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25374c43-1015-463c-ba9c-8df501832472","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Majdnem_osszeutkozott_egy_amerikai_es_egy_orosz_hadihajo_kitort_a_perpatvar__video","timestamp":"2019. június. 07. 17:35","title":"Majdnem összeütközött egy amerikai és egy orosz hadihajó, kitört a perpatvar – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]