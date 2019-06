Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3bf68c6-6dde-486b-ac69-0b3579000c5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Felvidéken készültek látványos képek Naprendszerünk Obelixéről.","shortLead":"A Felvidéken készültek látványos képek Naprendszerünk Obelixéről.","id":"20190608_Gomoralmagyon_jart_a_Jupiter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf68c6-6dde-486b-ac69-0b3579000c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376be3a6-bc3a-4545-ab9e-1289fb7c262f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_Gomoralmagyon_jart_a_Jupiter","timestamp":"2019. június. 08. 15:17","title":"Gömöralmágyon járt a Jupiter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","shortLead":"Kicsit túlzás volt a három autó egy szállítmányban.","id":"20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d77e33-ff2f-4c52-9364-bbac1f9bb20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673815fe-bedb-4c3d-b30d-fd55c9cf235c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_Ujabb_takarekos_trelerest_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 09. 16:07","title":"Újabb takarékos trélerest fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbd66a-808f-4ce4-b240-9183691a9197","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg fejjel lett hős? Bartha Ákos történész Bajcsy-Zsilinszky Endréről (1886–1944) megjelent vaskos monográfiája rendet vág a politikus pályaképében.","shortLead":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg...","id":"201923__bartha_akos_tortenesz__klanokrol_veraldozatokrol__gyilkos_viszonyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02bbd66a-808f-4ce4-b240-9183691a9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de03e13d-e1c8-4486-952e-cec0a8720cd2","keywords":null,"link":"/kultura/201923__bartha_akos_tortenesz__klanokrol_veraldozatokrol__gyilkos_viszonyok","timestamp":"2019. június. 10. 07:00","title":"Baloldalinak kellett hazudni Bajcsy-Zsilinszkyt, hogy a kultusza fennmaradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi polgármester-választáson - jelentették be vasárnap. Abban is megállapodtak, hogy az ötvenezer lakosú Pest megyei város mind a tíz körzetében közös képviselőjelölt indul majd.","shortLead":"A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet indít a város fideszes jelöltje ellen az őszi...","id":"20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e38d4-5e5f-471e-b49b-b3d93ff3d19b","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Dunakeszin_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 09. 13:31","title":"Dunakeszin is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében. A gondot csak az jelenti, hogy az intézményt az az Utah államban erős mormon egyház üzemelteti, amely azt kéri a hívőktől, hogy kerüljék el a forró, vagy addikciót okozó italok fogyasztását.","shortLead":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében...","id":"20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b09a4-ece0-43ce-8425-d4abd417e795","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","timestamp":"2019. június. 09. 10:57","title":"Ilyen amikor összecsapnak a mormonok a Starbucksszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő a 444 szerkesztősége mellett lévő lakásban – számolt be a megbeszélésről az internetes portál.","shortLead":"Joó Istvánnal, a külügyminisztérium export növeléséért felelős helyettes államtitkárával találkozott pénteken Nikola...","id":"20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266ebce5-beeb-4af6-8b92-f6de4adc4753","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_magyar_kulugyminiszterium_helyettes_allamtitkaraval_talalkozott_a_444_melletti_lakasban_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. június. 08. 20:29","title":"Gruevszki a magyar külügy helyettes államtitkárával találkozott a 444 melletti lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint.","shortLead":"A napsütésbe néha bele fog rondítani egy kis eső, de azért többnyire az évszaknak megfelelő lesz az időjárásunk...","id":"20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82bed29-a312-4652-a30f-f8bef1922534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e8b04d-8eed-4cd2-9190-c2ae66e659ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_idojaras_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. június. 09. 12:35","title":"Itt a friss, hétnapos időjárás előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","shortLead":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","id":"20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1eba2f7-61df-4d47-94a7-f3c07aef60cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 10. 08:23","title":"Elhagyta Esztergomot, Budapest fele tart a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]