[{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és csendőri erők teljesítették küldetésük három fő célkitűzését: sikerült megelőzniük a magyarok és románok közti összetűzést, a személyi sérüléseket és a sírgyalázást.","shortLead":"Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és...","id":"20190610_Uzvolgyi_incidens_a_roman_belugyminiszter_elegedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cab59e3-01ed-47a4-9902-4acfd88aa291","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Uzvolgyi_incidens_a_roman_belugyminiszter_elegedett","timestamp":"2019. június. 10. 19:08","title":"Úzvölgyi incidens: a román belügyminiszter elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","shortLead":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","id":"20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3dfbb-c656-4852-95c3-3ec8abccfe4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","timestamp":"2019. június. 10. 20:35","title":"Felhőkarcoló tetején zuhant le egy helikopter New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben kisodródott a pályáról. ","shortLead":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben...","id":"20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47688f25-b59e-4337-97e6-a17d5200277c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","timestamp":"2019. június. 11. 09:19","title":"A tótkomlósi ralibalesetet okozó férfi személyesen kérne bocsánatot az életveszélyesen megsérült kislánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6dfc2f-4519-46c6-8f32-19868a489536","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német időbüntetést kapott, mert levágott egy sikánt.","shortLead":"A német időbüntetést kapott, mert levágott egy sikánt.","id":"20190609_forma_1_kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6dfc2f-4519-46c6-8f32-19868a489536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d105556-b274-4408-8d39-efbaa77bbbac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_forma_1_kanada","timestamp":"2019. június. 09. 21:59","title":"Vettel lett az első, mégis Hamilton győzött Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0793cb-963a-4f91-bec2-51c63517958b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent áprilisban a brit hazai össztermék (GDP), mindenekelőtt a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) összefüggő bizonytalanságok és az autóipar teljesítményének ezzel kapcsolatos meredek zuhanása miatt.","shortLead":"Csökkent áprilisban a brit hazai össztermék (GDP), mindenekelőtt a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) összefüggő...","id":"20190610_Brexit_a_gazdasag_mar_erezhetoen_szenved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0793cb-963a-4f91-bec2-51c63517958b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0feded-9f35-424b-9169-98d500b6fed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Brexit_a_gazdasag_mar_erezhetoen_szenved","timestamp":"2019. június. 10. 12:27","title":"Brexit: a gazdaság már érezhetően szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az előírást megszegi, közigazgatási vagy büntetőeljárást kockáztat.","shortLead":"Aki az előírást megszegi, közigazgatási vagy büntetőeljárást kockáztat.","id":"20190609_legterzar_hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34930de8-7a82-49dd-83c8-577ebeee65cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_legterzar_hableany","timestamp":"2019. június. 09. 18:33","title":"Tilos jelenleg a Duna mentén, Pesttől-Paksig drónozni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","shortLead":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","id":"20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4a3475-9762-4701-b37a-6672a8fd8d78","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","timestamp":"2019. június. 10. 16:07","title":"Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0e32ae-ea07-4d7c-85f0-abb8830c71f2","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Orvul támadt rá a múlt héten az esztendők alatt kivéreztetett 1956-os Intézetre és annak történelmi adatkincsére az Orbán-kormányzat,a mely ezzel hamis mítoszokra épülő emlékezetpolitikáját próbálja megtámogatni.","shortLead":"Orvul támadt rá a múlt héten az esztendők alatt kivéreztetett 1956-os Intézetre és annak történelmi adatkincsére...","id":"201923__1956os_intezet__oral_history_archivum__bezsebeles__a_hang_ereje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0e32ae-ea07-4d7c-85f0-abb8830c71f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969eeca9-28fb-469b-96f3-372dd0d3bb72","keywords":null,"link":"/kultura/201923__1956os_intezet__oral_history_archivum__bezsebeles__a_hang_ereje","timestamp":"2019. június. 09. 20:00","title":"A kormány újabb hiénaakciója a történelemtudományra nézve veszélyes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]