[{"available":true,"c_guid":"035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd","c_author":"","category":"kultura","description":"A Facebookon közzétett videóban üzent a világhírű karmester.","shortLead":"A Facebookon közzétett videóban üzent a világhírű karmester.","id":"20190609_Hableanytragedia_Fischer_Ivanek_DelKoreaban_adnak_koncertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8418182d-bdca-42f9-83e6-37c51a8e8760","keywords":null,"link":"/kultura/20190609_Hableanytragedia_Fischer_Ivanek_DelKoreaban_adnak_koncertet","timestamp":"2019. június. 09. 11:38","title":"Hableány-tragédia: Fischer Ivánék Dél-Koreában adnak koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson egykori brit külügyminiszter lecsapta a telefont, amikor azt mondták neki, az éppen Nagy-Britanniában tárgyaló Donald Trump amerikai elnök szeretne vele beszélni. 