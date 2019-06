Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Harminc év múltán először követhetjük végig, miként kerültek elő a föld alól az 1956-os forradalom titokban és brutális kegyeletsértéssel eltemetett mártír vezetői a rendszerváltás tavaszán. Június 14-én a Nyílt Társadalom Archívum három helyiségében reggeltől estig összesen 21 órányi filmet vetítenek le. Ebből 13 óra Nagy Imre és társai exhumálásának hat napjáról szól. Arról, ahogy megtalálták őket, ahogy a rokonok és harcostársak, a szakértők és hivatalnokok, valamint a sírásók átélték és kommentálták ezt a megrendítő folyamatot.","shortLead":"Harminc év múltán először követhetjük végig, miként kerültek elő a föld alól az 1956-os forradalom titokban és brutális...","id":"20190611_Eloszor_lathato_teljesen_az_56os_martirok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ee12c9-5580-418d-a6d8-232fc08c101d","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Eloszor_lathato_teljesen_az_56os_martirok","timestamp":"2019. június. 11. 18:11","title":"Először látható teljesen az '56-os mártírok exhumálásáról készült film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További négy embert még keresnek.","shortLead":"További négy embert még keresnek.","id":"20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac157-e0db-40ef-83b4-57bc4926fb4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 08:38","title":"Négy holttestet hoztak már ki a Hableányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szeretné mihamarabb rendszerbe állítani az első dunai sürgősségi mentőhajót, amelyet először a május 29-ei balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó mentésénél vetettek be – mondta a szakszolgálat elnöke az M1 csatornán szerdán.","shortLead":"A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szeretné mihamarabb rendszerbe állítani az első dunai sürgősségi mentőhajót...","id":"20190612_Rendszerbe_allitanak_a_surgossegi_hajot_amit_a_Hableany_elsullyedesekor_mar_bevetettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b58235-df28-443a-a547-255e3fa49e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Rendszerbe_allitanak_a_surgossegi_hajot_amit_a_Hableany_elsullyedesekor_mar_bevetettek","timestamp":"2019. június. 12. 09:29","title":"Rendszerbe állítanák a sürgősségi hajót, amit a Hableány elsüllyedésekor már bevetettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","shortLead":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","id":"20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a16ade9-ef07-4cef-9b77-842e0baf4836","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","timestamp":"2019. június. 11. 17:40","title":"Az ilyen, pillanatnyi autós ámokfutásokból lehetnek a súlyos balesetek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f32137-10f3-4832-8280-36fbd249164c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az MNB szerint a cég megsértette a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató meghatározására vonatkozó szabályokat. ","shortLead":"Az MNB szerint a cég megsértette a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató meghatározására vonatkozó szabályokat. ","id":"20190612_Megbirsagoltak_a_Providentet_mert_tulzottan_eladosithatta_az_ugyfeleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4f32137-10f3-4832-8280-36fbd249164c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbf0e64-4e5b-4a5d-a8da-6908b321e349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Megbirsagoltak_a_Providentet_mert_tulzottan_eladosithatta_az_ugyfeleket","timestamp":"2019. június. 12. 10:09","title":"Megbírságolták a Providentet, mert túlzottan eladósíthatta az ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb288485-3971-4eff-a0dc-af0718f7d543","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évente néhány tízmillió forint nyereséget hoz egy-egy cégnek a dunai sétahajózás. A szakmabeliek szerint nem az a baj, hogy túl sok a hajó, hanem az, hogy túl hirtelen nőtt meg a piac, sokan pedig a béreken próbálnak spórolni.","shortLead":"Évente néhány tízmillió forint nyereséget hoz egy-egy cégnek a dunai sétahajózás. A szakmabeliek szerint nem az a baj...","id":"20190611_hajo_turizmus_setahajo_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb288485-3971-4eff-a0dc-af0718f7d543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38bea70-309a-4506-9c12-74941e7cd19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_hajo_turizmus_setahajo_hableany","timestamp":"2019. június. 11. 17:45","title":"Meddig tart, amíg az utasok újra elhiszik, hogy biztonságos a dunai sétahajózás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik a népszerű rajzfilm folytatása.","shortLead":"Ősszel érkezik a népszerű rajzfilm folytatása.","id":"20190611_Indulhat_az_Elsamania_elozetes_erkezett_a_Jegvarazs_masodik_reszehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159824e9-226d-4e17-983a-3551af7207df","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Indulhat_az_Elsamania_elozetes_erkezett_a_Jegvarazs_masodik_reszehez","timestamp":"2019. június. 11. 15:52","title":"Indulhat az Elza-mánia, előzetes érkezett a Jégvarázs második részéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","shortLead":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","id":"20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcf40b6-1628-4216-90e0-2dcf78db79bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","timestamp":"2019. június. 10. 15:10","title":"Népirtás történhetett Maliban, száz holttestet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]