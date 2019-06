Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cégek márkaértékének sorrendje éppúgy nincsen kőbe vésve, mint részvényeik összértéke. A legújabb jelentés egy olyan céget hozott ki győztesnek, amely már hosszú évek óta várt erre a megtiszteltetésre.","shortLead":"A cégek márkaértékének sorrendje éppúgy nincsen kőbe vésve, mint részvényeik összértéke. A legújabb jelentés egy olyan...","id":"20190612_kantar_jelentes_2019_legertekesebb_markaja_az_amazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b0319e-f77e-45cc-9261-f60ebb8ade70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_kantar_jelentes_2019_legertekesebb_markaja_az_amazon","timestamp":"2019. június. 12. 09:06","title":"Trónfosztás több év után: most ez a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terápiás célokra használnák a pszichoaktív szert.","shortLead":"Terápiás célokra használnák a pszichoaktív szert.","id":"20190613_Brit_tudosok_legalizalnak_a_varazsgombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59fe0-6292-4580-8615-da9724b8b517","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Brit_tudosok_legalizalnak_a_varazsgombat","timestamp":"2019. június. 13. 10:35","title":"Brit tudósok legalizálnák a varázsgombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi lámadráma zajlik a patcai Katica Tanyán! ","shortLead":"Igazi lámadráma zajlik a patcai Katica Tanyán! ","id":"20190613_Samu_lama_tarskereso_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514492e4-f799-4055-9d42-cb33a5a2de3d","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Samu_lama_tarskereso_hirdetes","timestamp":"2019. június. 13. 15:36","title":"Samu, a magányos láma végre talált magának egy feleséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges eseményre készül a NASA. Az amerikai űrügynökség, várhatóan június 22-én, a SpaceX Falcon Heavy hordozórakétájával útnak indít egy amerikaifoci-labda méretű szerkezetet, ami nem más, mint egy atomóra.","shortLead":"Különleges eseményre készül a NASA. Az amerikai űrügynökség, várhatóan június 22-én, a SpaceX Falcon Heavy...","id":"20190612_vilagur_atomora_spacex_falcon_heavy_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64011cf-2d8a-4327-85c1-c15062042ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de252b5-f761-44bf-894f-0dc27280c06e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_vilagur_atomora_spacex_falcon_heavy_nasa","timestamp":"2019. június. 12. 11:03","title":"Atomórát küld az űrbe a NASA, az emberiség nagy felfedezését is segítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban élesítettek Budapesten.","shortLead":"Se készpénz, se jegy, de még mobil sem kell az új parkolási rendszerhez, melyet első körben tucatnyi zárt parkolóban...","id":"20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4192a54-d2ef-453e-8ae3-563e5b84211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f33ba5-0b53-4d73-bdf8-724cf1f68cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_rollet_parkolas_alkalmazas","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"12 budapesti parkolóban indul el a teljesen automata parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A héten tárgyalja a Parlament a mentelmi jog szűkítésének kormánypárti módosító javaslatát. A DK-s Czeglédy Csaba ügyére hivatkoznak a kormánypártiak, de Czeglédy maga azt mondja, ez a szigorítás nem róla szól. Szerinte a Fidesz már 2022-re gondol, a kormánypárt pedig bort iszik és vizet prédikál. A törvénymódosítással nem csak az előzetes letartóztatásban lévő képviselőjelöltek vesztenék el a mentelmi jogukat.","shortLead":"A héten tárgyalja a Parlament a mentelmi jog szűkítésének kormánypárti módosító javaslatát. A DK-s Czeglédy Csaba...","id":"20190613_Lex_Czegledy_a_Fidesz_egyik_kepviseloje_2008_ota_bujik_a_mentelmi_jog_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1910b142-940b-4cb9-bf82-481251e2305c","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Lex_Czegledy_a_Fidesz_egyik_kepviseloje_2008_ota_bujik_a_mentelmi_jog_moge","timestamp":"2019. június. 13. 17:16","title":"Lex Czeglédy: a Fidesz egyik képviselője 2008 óta bújik a mentelmi jog mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bfceb0-ffd4-4766-9bec-0305e3bcd902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok között is kedvelt település, Makarska közelében tűnt fel a makócápa.\r

\r

","shortLead":"A magyarok között is kedvelt település, Makarska közelében tűnt fel a makócápa.\r

\r

","id":"20190612_Meretes_capat_videoztak_a_horvat_tengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bfceb0-ffd4-4766-9bec-0305e3bcd902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee7575-48d9-427e-9eb7-3f9e30f9d451","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Meretes_capat_videoztak_a_horvat_tengeren","timestamp":"2019. június. 12. 07:53","title":"Méretes cápát videóztak a horvát tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kórházba szállították a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome-ot, miután egy pályabejáráson bukott. A L'Équipe úgy tudja, hogy eltört a csípője.","shortLead":"Kórházba szállították a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome-ot, miután egy pályabejáráson bukott. A L'Équipe...","id":"20190612_Chris_Froome_baleset_kerekpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f1a4a-6b7f-4c23-bcbd-d8b48d325074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b5e9be-c8d6-42ec-b86f-a7d43990052a","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Chris_Froome_baleset_kerekpar","timestamp":"2019. június. 12. 14:51","title":"Edzésen szenvedett balesetet Chris Froome, nem tud indulni a Tour de France-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]