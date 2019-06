Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ef988f-8dbf-4f35-bfb6-8b3b1f76b996","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Noha óriási szüksége van a gazdaságnak informatikusokra, máig nagyon kevés a jelentkező, ráadásul sokan a felvettek közül is idejekorán engednek a jól fizető cégek csábításának, és „félig képzetten” hagyják ott az egyetemet. Ez még az elitképzésnek számító Műegyetemen is jellemző – mondja Tevesz Gábor a BME tanszékvezető helyettese, aki lapunknak beszámolt a tavaly indított új alapképzés, a BProf tapasztalatairól is.","shortLead":"Noha óriási szüksége van a gazdaságnak informatikusokra, máig nagyon kevés a jelentkező, ráadásul sokan a felvettek...","id":"20190612_informatika_kepzes_bme_tevesz_gabor_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ef988f-8dbf-4f35-bfb6-8b3b1f76b996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf62b95-8be3-4276-90e3-0501583f809f","keywords":null,"link":"/elet/20190612_informatika_kepzes_bme_tevesz_gabor_interju","timestamp":"2019. június. 12. 11:00","title":"„Az idő előtt elcsábított informatikus szakmájának segédmunkása lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebdebd5-58ee-4f89-89a4-63df1f3ccb68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a harmadik generációs Flying Spur, mely a kékvérű brit márka első négykerék-kormányzású modellje. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a harmadik generációs Flying Spur, mely a kékvérű brit márka első négykerék-kormányzású...","id":"20190611_itt_az_uj_bentley_flying_spur_635_loerovel_tamad_az_53_meteres_kekveru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebdebd5-58ee-4f89-89a4-63df1f3ccb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e701fb-fc25-4e8e-adbe-481c865bfbd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_itt_az_uj_bentley_flying_spur_635_loerovel_tamad_az_53_meteres_kekveru","timestamp":"2019. június. 11. 15:11","title":"Itt az új Bentley Flying Spur: 635 lóerővel támad az 5,3 méteres óriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy most benyújtott salátatörvényből derült ki.","shortLead":"Ez egy most benyújtott salátatörvényből derült ki.","id":"20190611_Kizarnak_a_nyugdijasokat_es_a_fogyatekkal_eloket_a_kedvezmenyes_allami_udultetesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba117663-0e9d-4b53-9955-e568b8b93362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Kizarnak_a_nyugdijasokat_es_a_fogyatekkal_eloket_a_kedvezmenyes_allami_udultetesbol","timestamp":"2019. június. 11. 10:00","title":"Kizárnák a nyugdíjasokat és a fogyatékkal élőket a kedvezményes állami üdültetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződést már meg is kötötték.","shortLead":"A szerződést már meg is kötötték.","id":"20190612_Meszarosek_22_milliard_forintert_fognak_gazvezeteket_epiteni_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33fc823-0e35-4171-b0fa-8164684ca357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Meszarosek_22_milliard_forintert_fognak_gazvezeteket_epiteni_Szegeden","timestamp":"2019. június. 12. 16:36","title":"Mészárosék 22 milliárd forintért fognak gázvezetéket építeni Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre az MTA vagy reagált már korábban, vagy nem teljesen világosak. A kormány egy vitás kérdés miatt veti el az MTA-val kialakított kompromisszumot.

","shortLead":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre...","id":"20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f723f9fe-3f09-4e0b-b2f9-217bbb1d3190","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","timestamp":"2019. június. 12. 17:20","title":"A kormány most bevallja, az MTA-s tárgyalássorozatot teljes egészében kidobja a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azért csinálja, hogy minél tovább kiterjessze a hatalmát, és nem veszi észre, hogy ezzel aláaknázza a demokratikus berendezkedést, magyarázta egy meghallgatáson a SME szlovák lap újságírója.","shortLead":"Csak azért csinálja, hogy minél tovább kiterjessze a hatalmát, és nem veszi észre, hogy ezzel aláaknázza a demokratikus...","id":"20190612_Orban_mediarendszererol_beszelgettek_a_brit_Parlament_alsohazanak_kulugyi_bizottsagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa44a6a-8b89-479d-b112-ce488d8db72c","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Orban_mediarendszererol_beszelgettek_a_brit_Parlament_alsohazanak_kulugyi_bizottsagaban","timestamp":"2019. június. 12. 16:38","title":"Orbán médiarendszeréről beszélgettek a brit Parlament alsóházának külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak az OBT-nek a tagja indult a törvényszéki elnöki posztért, amely ma sikertelenül próbálta meg elmozdítani az OBH elnökét, Handó Tündét.\r

\r

","shortLead":"Annak az OBT-nek a tagja indult a törvényszéki elnöki posztért, amely ma sikertelenül próbálta meg elmozdítani az OBH...","id":"20190611_Tul_harcias_volt_az_OBH_szerint_a_palyazo_igy_nem_lett_uj_elnoke_a_Fovaros_Torvenyszeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3469a4-ca0f-453e-9023-e7226005334c","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Tul_harcias_volt_az_OBH_szerint_a_palyazo_igy_nem_lett_uj_elnoke_a_Fovaros_Torvenyszeknek","timestamp":"2019. június. 11. 18:43","title":"Túl harcias volt az OBH szerint a pályázó, így nem lett új elnöke a Fővárosi Törvényszéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjedt hiba ütötte fel a fejét a Facebooknál kedden este, ami miatt az oldalak kezelői egyetlen bejegyzést sem tudtak közzétenni. A szolgáltatás később mindenhol helyreállt, újra lehet posztokat írni. ","shortLead":"Kiterjedt hiba ütötte fel a fejét a Facebooknál kedden este, ami miatt az oldalak kezelői egyetlen bejegyzést sem...","id":"20190611_facebook_hiba_nem_lehet_bejegyzest_irni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3497f-0430-407a-84e5-e87e41fa342a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_facebook_hiba_nem_lehet_bejegyzest_irni","timestamp":"2019. június. 11. 21:21","title":"Baj volt a Facebooknál, sokan nem tudtak bejegyzéseket írni az oldalakra [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]