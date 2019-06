Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","shortLead":"A helyiek kritizálták, kevesellték a mentési erőfeszítéseket.\r

\r

","id":"20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ed44ab-2389-49c9-9e60-e1fb6a5a9d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b8aaff-627e-4656-89b9-edfc2ebc4fc7","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Negy_napig_volt_a_keteves_indiai_kisfiu_a_33_meter_mely_kutban_nem_elte_tul","timestamp":"2019. június. 11. 18:21","title":"Négy napig volt a kétéves indiai kisfiú a 33 méter mély kútban, nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","shortLead":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","id":"20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f5953-b4de-4b6a-8774-b369160efaac","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","timestamp":"2019. június. 11. 21:55","title":"15 kormányzóját menesztette az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4518ba06-5763-4522-9acc-ba683a021077","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkán hallani a Linux sebezhetőségéről, pedig olykor ezeket a rendszereket is kiszúrják maguknak a hackerek.","shortLead":"Viszonylag ritkán hallani a Linux sebezhetőségéről, pedig olykor ezeket a rendszereket is kiszúrják maguknak a hackerek.","id":"20190613_biztonsagi_res_linuxos_vimben_neovimben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4518ba06-5763-4522-9acc-ba683a021077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23986f73-564d-4abd-bec9-478a22f84e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_biztonsagi_res_linuxos_vimben_neovimben","timestamp":"2019. június. 13. 13:03","title":"Ha Linuxot használ, most figyeljen erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4e5342-34cb-480e-a65c-036b0eca002e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karmelita kolostorban tárgyalnak. ","shortLead":"A Karmelita kolostorban tárgyalnak. ","id":"20190613_Budapestre_erkeztek_a_V4ek_kormanyfoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c4e5342-34cb-480e-a65c-036b0eca002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aae906-6ec7-440e-8f4f-ffe9285d1447","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Budapestre_erkeztek_a_V4ek_kormanyfoi","timestamp":"2019. június. 13. 11:43","title":"Budapestre érkeztek a V4-ek kormányfői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","shortLead":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","id":"20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad96a90-f7d9-46d9-81ba-707e2a31cb06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Mindenképp nézze meg, nem kell-e bemennie a bankjába adatot egyeztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angela Merkelről, Soros Györgyről, a CEU-ról, a magyar sajtószabadságról és persze Orbán Viktorról is kérdezték.","shortLead":"Angela Merkelről, Soros Györgyről, a CEU-ról, a magyar sajtószabadságról és persze Orbán Viktorról is kérdezték.","id":"20190612_schmidt_maria_orban_viktor_soros_gyorgy_angela_merkel_ceu_illiberalis_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de6681c-7bd3-4666-be0a-a066a41ae6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_schmidt_maria_orban_viktor_soros_gyorgy_angela_merkel_ceu_illiberalis_demokracia","timestamp":"2019. június. 12. 14:10","title":"Schmidt Mária: Soros sosem viselkedett zsidóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","id":"20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d5f6d2-b8af-4b14-afe7-4a34dbe66c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 13. 07:48","title":"Nem kapták meg időben a nyári pólóikat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol gigaberuházása miatt létesítenek ideiglenes lakóparkot a vendégmunkásoknak. Korábban arról érkeztek hírek, hogy főleg törököket szállásolnak majd ott el. ","shortLead":"A Mol gigaberuházása miatt létesítenek ideiglenes lakóparkot a vendégmunkásoknak. Korábban arról érkeztek hírek...","id":"20190611_Sok_szaz_ferohelyes_kontenervaros_epul_a_vendegmunkasoknak_Tiszaujvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f485fc-4eea-4061-b8d6-f645c0a23789","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Sok_szaz_ferohelyes_kontenervaros_epul_a_vendegmunkasoknak_Tiszaujvarosban","timestamp":"2019. június. 11. 17:57","title":"Sok száz férőhelyes konténerváros épül a vendégmunkásoknak Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]