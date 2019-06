Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok a kocsmák, ahol a szükséges licenc nélkül közvetítenek mérkőzéseket.","shortLead":"A La Liga nevű focis alkalmazás a telefon mikrofonját használva lehallgatta szurkolóit, hogy kiderítse, melyek azok...","id":"20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff8e6a1-b608-4b1c-a0da-480c90256bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_la_liga_app_focis_alkalmazas_mikrofon_hallgatozas_illegalis_kozvetitesek","timestamp":"2019. június. 13. 18:03","title":"Most derült ki, hogy az egyik legnépszerűbb focis alkalmazás lehallgatta a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal több '56-os hőst temettek volna 1989. június 16-án, és a vállukon vitték volna a koporsókat a Parlamenttől a Hősök teréig.","shortLead":"Ha a 301-es parcellába évtizedeken át kijáró, első fokon halálra ítélt Mécs Imrén múlott volna, nem öt, hanem sokkal...","id":"20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f85b0d8-0a5f-4db2-8bdf-bb7cdb5c6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9613cf7-aa52-4c71-8809-23b1b9d4dcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Mecs_Imre_A_halottak_megsegitettek_minket","timestamp":"2019. június. 13. 20:00","title":"Mécs Imre: A halottak megsegítettek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért csak másodszor teszi meg ezt most.","shortLead":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért...","id":"20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dfc07a-067b-4efd-a5f6-84940a4d1afd","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 13. 21:27","title":"Miriuta László lett a Kisvárda új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói Fidesz szerint Karácsony nem válaszol az adatigénylésükre, Karácsony szerint nem is adtak be egyet sem. ","shortLead":"A zuglói Fidesz szerint Karácsony nem válaszol az adatigénylésükre, Karácsony szerint nem is adtak be egyet sem. ","id":"20190614_Karacsony_szerint_nem_is_kapott_adatigenylest_a_Fidesztol_pedig_ezert_perelnek_most_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a3440a-fb07-479b-be2c-e8529c8b66d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Karacsony_szerint_nem_is_kapott_adatigenylest_a_Fidesztol_pedig_ezert_perelnek_most_be","timestamp":"2019. június. 14. 15:39","title":"Karácsony szerint nem is kapott adatigénylést a Fidesztől, pedig ezért perelnék most be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429e8201-c09c-48c8-8d5a-014daf088a1d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A salzburgi húsvéti ünnepi játékok idején, április 13. és 22. között 44. alkalommal rendezték meg a hagyományos nemzetközi mustrát az egykori hercegérseki palotában. Ókori szobroktól modern kerámiákig, régi mesterektől kortárs festményekig, rusztikus reneszánsz és paraszti bútoroktól barokk remekeken át a mai designig szinte minden szerepelt a vásári kínálatban.","shortLead":"A salzburgi húsvéti ünnepi játékok idején, április 13. és 22. között 44. alkalommal rendezték meg a hagyományos...","id":"20190613_Ujoncok_a_regisegvasaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=429e8201-c09c-48c8-8d5a-014daf088a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d40399a-209b-4486-b591-05a60fd2e8b3","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190613_Ujoncok_a_regisegvasaron","timestamp":"2019. június. 13. 11:01","title":"Újoncok a régiségvásáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","shortLead":"Orbán Viktor is arról beszélt pénteki rádióinterjújában, hogy milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak.","id":"20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f3ee48-9247-4141-9a0d-71f311f29e93","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Emlekmu_lehet_a_Hableany_hajoroncsanak_orrabol","timestamp":"2019. június. 14. 13:40","title":"Emlékmű lehet a Hableány hajóroncsának orrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hőségriasztás ideje alatt szünetel a légi szúnyogirtás. ","shortLead":"A hőségriasztás ideje alatt szünetel a légi szúnyogirtás. ","id":"20190614_Jol_jartak_a_hoseggel_a_szunyogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdfb986-7cb7-4587-90e4-aad0d0f08521","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Jol_jartak_a_hoseggel_a_szunyogok","timestamp":"2019. június. 14. 15:55","title":"Jól jártak a hőséggel a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]