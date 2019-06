Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez, a Természettudományi Múzeumhoz is. Az intézmény Debrecenbe költöztetéséről korábban csak elképzelések szintjén volt szó, ám a hvg.hu információi szerint immár eldőlt, hogy a múzeumnak mennie kell Budapestről. A kormányzati érvelés pedig félelmetesen hasonlít az akadémiai vitában látottra.","shortLead":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány...","id":"20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058492ac-9062-4139-a759-a5d0b8537547","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","timestamp":"2019. június. 04. 06:30","title":"\"Majd keresünk új muzeológusokat\" – A Természettudományi Múzeumot is lenyomja a kormányzati arrogancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707","c_author":"Partner","category":"brandchannel","description":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb, legritkább, legmeglepőbb dolog, amit valaha az interneten rendelt valaki? Jöjjenek a legérdekesebb példák és esetek az online vásárlás világából.\r

","shortLead":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb...","id":"20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1f7356-634d-4c0a-ad9c-0d8b4322f0ab","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","timestamp":"2019. június. 03. 09:30","title":"Kattintok és megveszem: a legfurcsább tételek a webshopok világából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága. Az önbizalom tehát mindent áthat, mindennek az alapja, vagy ha éppen nem, akkor mindennek a végpontja, az elérendő cél, ahonnan már csak egy lépés a bármi. Amit csak akarunk. Sőt. Lehet, hogy önbizalom nélkül nem is lehetünk boldogok – olvashatjuk.","shortLead":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága...","id":"20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207bb54c-d266-48d9-91db-7fa43a884595","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","timestamp":"2019. június. 04. 09:30","title":"Az önbizalom természetrajza - létezik-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"adb702d2-ac68-4a50-a71a-2d0561436c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája az eddigi legnagyobb divatterepjárójából készítette ezt az egyedi újdonságot.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája az eddigi legnagyobb divatterepjárójából készítette ezt az egyedi újdonságot.","id":"20190604_meno_terepes_itt_a_skoda_mountiaq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adb702d2-ac68-4a50-a71a-2d0561436c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a60e7af-d4c5-4ecd-aeb7-d71753d5e082","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_meno_terepes_itt_a_skoda_mountiaq","timestamp":"2019. június. 04. 08:21","title":"Menő terepes: itt a Škoda Mountiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02912265-ab5e-48d7-b3b7-b316220c55bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A búvárok eddig nem jártak sikerrel, de ma is merülnek. ","shortLead":"A búvárok eddig nem jártak sikerrel, de ma is merülnek. ","id":"20190603_Napokig_eltarthat_mire_megjon_a_daru_a_Hableany_kiemelesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02912265-ab5e-48d7-b3b7-b316220c55bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ea01c3-0e1e-48e7-b4a9-babee0850e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Napokig_eltarthat_mire_megjon_a_daru_a_Hableany_kiemelesehez","timestamp":"2019. június. 03. 11:22","title":"Napokig eltarthat, mire megjön a daru a Hableány kiemeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","shortLead":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","id":"20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5f98b-2d61-407f-bc7e-447b6db9bb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","timestamp":"2019. június. 03. 13:47","title":"A nyugdíjakról tartana népszavazásokat a Nyugdíjas Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a317d0df-e4c6-4689-b354-f7a07a8c9f60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László a kamatadó fenntartásával sem ért egyet.","shortLead":"Domokos László a kamatadó fenntartásával sem ért egyet.","id":"20190603_A_beremelesek_egy_reszet_nem_a_dolgozoknak_fizetne_ki_az_ASZ_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a317d0df-e4c6-4689-b354-f7a07a8c9f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4977049c-3617-4df2-8666-b29a88bcb77d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_beremelesek_egy_reszet_nem_a_dolgozoknak_fizetne_ki_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. június. 03. 11:12","title":"A béremelések egy részét nem a dolgozóknak fizetné ki az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","shortLead":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","id":"20190603_papagaj_mosogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1807005-b91d-4d46-b126-930d5b1d7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_papagaj_mosogep","timestamp":"2019. június. 03. 18:33","title":"Rátették a papagájt a mosógépre, és valami egészen mulatságos történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]