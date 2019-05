Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","shortLead":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","id":"20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3187-dca7-494e-8d4f-18335ad3544e","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","timestamp":"2019. május. 22. 05:50","title":"Először nyert arab nyelvű könyv Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c659af80-3476-4d4a-a158-0d3cc46226ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémes László, Szegvár polgármestere saját pénzéből hívott meg civileket nézelődni. ","shortLead":"Gémes László, Szegvár polgármestere saját pénzéből hívott meg civileket nézelődni. ","id":"20190522_Buszos_kirandulast_szervezett_a_hatarkeriteshez_egy_fideszes_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c659af80-3476-4d4a-a158-0d3cc46226ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f104c7a-f3a9-47a9-96d5-01b7c108848c","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Buszos_kirandulast_szervezett_a_hatarkeriteshez_egy_fideszes_politikus","timestamp":"2019. május. 22. 13:01","title":"Buszos kirándulást szervezett a határkerítéshez egy fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák iTuneson. ","shortLead":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák...","id":"20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c797ac49-9a29-4b9e-9092-20f9f9a6b799","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","timestamp":"2019. május. 22. 17:39","title":"Húszéves dal döntött rekordot Strache botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d459f2a1-553b-4144-81e6-927782d82fa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech-hírek élén a Huawei ellehetetlenítése szerepel. Az egyik kínai diplomata védelmébe vette hazájának cégét, azonban eközben egy óriásit hibázott.","shortLead":"A tech-hírek élén a Huawei ellehetetlenítése szerepel. Az egyik kínai diplomata védelmébe vette hazájának cégét...","id":"20190522_kinai_diplomata_iphonenal_tweetelt_az_apple_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d459f2a1-553b-4144-81e6-927782d82fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d05f2-e762-4558-8fcf-a2d4870af733","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_kinai_diplomata_iphonenal_tweetelt_az_apple_ellen","timestamp":"2019. május. 22. 13:33","title":"Bakot lőtt a kínai diplomata, miközben a Huaweit védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","id":"20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ead37-327b-49ca-8405-f4a9a21d49f3","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","timestamp":"2019. május. 22. 12:28","title":"Fotók: Vízaknából szedtek ki egy lovat a tűzoltók Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kivéve, ami frissen készült. ","shortLead":"Kivéve, ami frissen készült. ","id":"20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34028579-d5b6-4060-bdcf-8e9396622571","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","timestamp":"2019. május. 22. 15:22","title":"Az online rendelt ételeket és élelmiszereket is vissza lehet küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is poptörténelmet írtak. Szeptemberben újra összeáll az ős-Bikini, igaz, csak egy koncert erejéig.","shortLead":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is...","id":"20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef9b1dc-b42e-41f3-9b95-5c7e4d16c1e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","timestamp":"2019. május. 22. 15:20","title":"„Nekem, te ne ugass, vau, vau, vau” – újra összeáll Nagy Feró ős-Bikinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljes gőzzel készül a generációváltásra a Sony, amit egy új videó is megerősít. ","shortLead":"Teljes gőzzel készül a generációváltásra a Sony, amit egy új videó is megerősít. ","id":"20190522_sony_playstation_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4925799-bbd6-4384-b77a-3194aedb4ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_sony_playstation_5","timestamp":"2019. május. 22. 12:03","title":"Jött egy izgalmas videó, ami megmutatja, milyen gyors lesz a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]