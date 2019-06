Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2019. június. 15. 10:00
Fesztivált szervezne? Sok minden kell ahhoz, hogy önnek is nagy buli legyen
Csak az vállalkozzon egy új fesztivál indítására, akinél a kezdeti nagy szerelem és a pénz is jó sokáig kitart.

2019. június. 13. 19:53
Saját gyerekei és veje lesznek Mészáros alvállalkozói a Budapest–Belgrád-vasútvonal építésén
Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték, miért a Mészáros család lesz saját maga alvállalkozója.

2019. június. 14. 11:21
Itt az Alpine A110S, 2019 majdnem Év Autójának sportosabb változata
A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.

2019. június. 14. 12:37
Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap
Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.

2019. június. 14. 12:11
Beismerte a Prisztás-gyilkosságot Rohác
Az ukrán maffiától kapott megbízást.

2019. június. 14. 16:14
Eddig rejtély volt, most kiderülhet, hogy milyen volt Frida Kahlo hangja
Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Sok minden kell ahhoz, hogy önnek is nagy buli legyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték, miért a Mészáros család lesz saját maga alvállalkozója.","shortLead":"Magyar emberek jutottak lehetőséghez – mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, amikor megkérdezték...","id":"20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2d9232-23f0-4356-a3e2-849eba4af054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Sajat_gyerekei_es_veje_lesznek_Meszaros_alvallalkozoi_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_epitesen","timestamp":"2019. június. 13. 19:53","title":"Saját gyerekei és veje lesznek Mészáros alvállalkozói a Budapest–Belgrád-vasútvonal építésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3259d7e-919b-4e3e-a5cb-0ea31dcab3d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.","shortLead":"A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.","id":"20190614_itt_az_alpine_a110s_2019_majdnem_ev_autojanak_sportosabb_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3259d7e-919b-4e3e-a5cb-0ea31dcab3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ec91b-7c4b-4717-bac6-c01ff431bbdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_itt_az_alpine_a110s_2019_majdnem_ev_autojanak_sportosabb_valtozata","timestamp":"2019. június. 14. 11:21","title":"Itt az Alpine A110S, 2019 majdnem Év Autójának sportosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9abeec-c4a4-4bac-9f69-bd7a4c24973f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ukrán maffiától kapott megbízást.","shortLead":"Az ukrán maffiától kapott megbízást.","id":"20190614_Beismerte_a_Prisztasgyilkossagot_Rohac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9abeec-c4a4-4bac-9f69-bd7a4c24973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856c3185-41b2-4beb-8d26-ffe766945028","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Beismerte_a_Prisztasgyilkossagot_Rohac","timestamp":"2019. június. 14. 12:11","title":"Beismerte a Prisztás-gyilkosságot Rohác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Most előkerült egy. ","shortLead":"Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Most előkerült egy. 2019. június. 13. 19:33
Különleges mobiljátékot csinált a remek Stranger Things sorozatából a Netflix
Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","shortLead":"Végre kiderült, miért is ment a Los Angeles-i E3-ra, a videojátékosok legnagyobb ünnepének számító expóra a Netflix. ","id":"20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d946c83-e919-4d38-83ea-6d414981c9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596f8524-88d0-41ce-8ed8-ab275c7ef197","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_stranger_things_netflix_e3_2019","timestamp":"2019. június. 13. 19:33","title":"Különleges mobiljátékot csinált a remek Stranger Things sorozatából a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. 2019. június. 14. 16:16
Rendőrök mentették meg az árokparton fekvő, hőgutát kapott kutyát
Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt.