Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A TV2 megszerzése után további bankokat gyűjt Vida József, a Takarékbank vezére, és ebben a kormányzat újabb törvénnyel készül támogatni. A HVG-nek adott exkluzív nyilatkozatában beszélt az új tervekről, amelyekről a hetilap Fókuszban rovata számolt be.","shortLead":"A TV2 megszerzése után további bankokat gyűjt Vida József, a Takarékbank vezére, és ebben a kormányzat újabb törvénnyel...","id":"201924_bankgyujto_szenvedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe4a54b-a473-4fe7-94f9-a5bfc42eca97","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924_bankgyujto_szenvedely","timestamp":"2019. június. 15. 07:00","title":"Felnőhet az OTP-hez, vagy bedőlhet, mint a Matolcsy-rokon bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több busz menetrendje is változik.","shortLead":"Több busz menetrendje is változik.","id":"20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975478b-a634-448a-9856-a85a1926eee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","timestamp":"2019. június. 16. 08:15","title":"Lezárásokra kell számítani a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","shortLead":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","id":"20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eff96d-a6e3-40ab-9027-014a25c440e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","timestamp":"2019. június. 14. 15:49","title":"Hétfőtől lezárás lesz a Szent István körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riporter szólt a rendőrségnek, a férfit egy menetrendszerinti buszon el is fogták. ","shortLead":"A riporter szólt a rendőrségnek, a férfit egy menetrendszerinti buszon el is fogták. ","id":"20190615_Videot_kuldott_egy_riporternek_egy_dunaujvarosi_ferfi_hogy_meg_fog_olni_valakit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f3952-66f2-4616-978f-51aa1b0fc070","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Videot_kuldott_egy_riporternek_egy_dunaujvarosi_ferfi_hogy_meg_fog_olni_valakit","timestamp":"2019. június. 15. 14:19","title":"Videót küldött egy riporternek egy dunaújvárosi férfi, hogy meg fog ölni valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","shortLead":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","id":"20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e88a4f6-5d5d-407b-8f85-d1c1baf7f269","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","timestamp":"2019. június. 15. 21:06","title":"Megvannak a POSZT nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lerakták az alapkövét a régóta tervezett uszodának. ","shortLead":"Lerakták az alapkövét a régóta tervezett uszodának. ","id":"20190614_Vegul_kozel_10_milliardbol_epul_sportuszoda_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f564e495-8e2d-418f-90ce-688fd903f5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b739b754-f61e-4a37-9c2e-ac0d624de89c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Vegul_kozel_10_milliardbol_epul_sportuszoda_Veszpremben","timestamp":"2019. június. 14. 19:08","title":"Végül közel 10 milliárdból épül sportuszoda Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök fia egyelőre nem tagja az elit alakulatnak, ahhoz további kiképzésre van szükség, de az alapkiképzést náluk teljesítette. ","shortLead":"A miniszterelnök fia egyelőre nem tagja az elit alakulatnak, ahhoz további kiképzésre van szükség, de az alapkiképzést...","id":"20190615_Elit_alakulatnal_kapott_kikepzest_Orban_Gaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b51b5-829c-46e2-beaf-093b9f85fa6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Elit_alakulatnal_kapott_kikepzest_Orban_Gaspar","timestamp":"2019. június. 15. 11:03","title":"Elit alakulatnál kapott kiképzést Orbán Gáspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b6f34a-aab2-4e84-92d4-c47cf0715e5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Súlyos összeget fizetett valaki egy mezért. ","shortLead":"Súlyos összeget fizetett valaki egy mezért. ","id":"20190616_Vilag_legdragabb_sportrelikviaja_Babe_Ruth_mez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b6f34a-aab2-4e84-92d4-c47cf0715e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7169bc-db03-4e5b-bf35-9ee3215d1d71","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Vilag_legdragabb_sportrelikviaja_Babe_Ruth_mez","timestamp":"2019. június. 16. 11:03","title":"5,64 millió dollárt ér a világ legdrágább sportrelikviája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]