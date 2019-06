Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MLSZ a kamatokkal együtt összesen több mint 18 millió forintot kér vissza a HSE-től.","shortLead":"Az MLSZ a kamatokkal együtt összesen több mint 18 millió forintot kér vissza a HSE-től.","id":"20190618_hernadi_sportegyesulet_hse_tao_tamogatas_sportpalya_kerites_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279fdbc4-2128-4df1-a022-b621faaf5678","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_hernadi_sportegyesulet_hse_tao_tamogatas_sportpalya_kerites_mlsz","timestamp":"2019. június. 18. 15:08","title":"14 milliót küldtek Hernádnak a sportpálya kerítésére, de semmi nem lett belőle, a pénz viszont eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fb0a2c-d672-4bfc-be02-fa5ebd30e9c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelentés szerint a 67 éves Mohamed Murszi egy meghallgatáson vett részt az ellene kémkedési vádakkal indított bírósági eljárás keretében, amely után elájult, majd rövid időn belül meghalt.","shortLead":"A jelentés szerint a 67 éves Mohamed Murszi egy meghallgatáson vett részt az ellene kémkedési vádakkal indított...","id":"20190617_mohamed_murszi_birosag_targyalas_rosszullet_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fb0a2c-d672-4bfc-be02-fa5ebd30e9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d3a550-0c1d-4742-afdc-7d81fb90df7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_mohamed_murszi_birosag_targyalas_rosszullet_halal","timestamp":"2019. június. 17. 18:36","title":"Tárgyalásán lett rosszul, meghalt a megbuktatott egyiptomi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még 26-32 fok lesz. ","shortLead":"Ettől még 26-32 fok lesz. ","id":"20190618_Ma_is_tobbfele_lecsaphatnak_a_viharok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a6419-0051-4758-ae35-83f54d1c12cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ma_is_tobbfele_lecsaphatnak_a_viharok","timestamp":"2019. június. 18. 05:25","title":"Ma is többfelé lecsaphatnak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha egymás után próbálják meggyőzni a kormányzatot az intézkedések mérsékléséről.","shortLead":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha...","id":"20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbeb3bf-0a41-4897-b249-6eb6d226cd97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 17. 18:03","title":"Állítólag beindult az Intel és a Qualcomm a Huawei-embargó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem először járnak így a királyi dédunokák.","shortLead":"Nem először járnak így a királyi dédunokák.","id":"20190617_Erzsebet_kiralynonek_fontosabb_dolga_akad_mint_az_unokaja_kereszteloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab6468f-eeff-4227-834d-210fac762f2a","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Erzsebet_kiralynonek_fontosabb_dolga_akad_mint_az_unokaja_kereszteloje","timestamp":"2019. június. 17. 10:19","title":"Erzsébet királynőnek fontosabb dolga is akad, mint a dédunokája keresztelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol szupersztár életének első öt évtizedéről szóló életrajzi film megmutatja, hogyan csinálta, és megérte-e.","shortLead":"Egy alacsony, korán kopaszodó, szeretethiánnyal küzdő fiatalember, Elton John a legnagyobbak közé emelkedett. Az angol...","id":"201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0132aca6-4b54-42e9-9f4b-a936a4fd9983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb209846-5dca-45cb-8b3c-76b7ca46658d","keywords":null,"link":"/kultura/201924__elton_john__rocketman__bohem_rapszodiak__megtalalta_magat","timestamp":"2019. június. 16. 20:00","title":"Első koncertjéért 1 dollárt kapott, most alkalmanként 1 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Túl nagy zajártalommal járt volna a vágányfelújítás a sínek melletti házban, a vasúttársaság befizette az ott élőket két hétvégére szállodába.","shortLead":"Túl nagy zajártalommal járt volna a vágányfelújítás a sínek melletti házban, a vasúttársaság befizette az ott élőket...","id":"20190617_Tul_hangos_volt_a_felujitas_a_Deutsche_Bahn_szallodai_szobat_vett_ki_egy_hazasparnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0cbd18-bff9-413d-810e-e9b71c151846","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Tul_hangos_volt_a_felujitas_a_Deutsche_Bahn_szallodai_szobat_vett_ki_egy_hazasparnak","timestamp":"2019. június. 17. 11:06","title":"Túl hangos volt a felújítás, a Deutsche Bahn szállodai szobát vett ki egy házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baross utcai megállónál felállított konténerpihenőben ért áramütés egy villamosvezetőt. ","shortLead":"A Baross utcai megállónál felállított konténerpihenőben ért áramütés egy villamosvezetőt. ","id":"20190617_Aramutes_ert_egy_villamosvezetot_a_4es_6os_ideiglenes_vegallomasanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45f0d61-8393-445c-9ebb-b8295408c6d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Aramutes_ert_egy_villamosvezetot_a_4es_6os_ideiglenes_vegallomasanal","timestamp":"2019. június. 17. 11:26","title":"Áramütés ért egy villamosvezetőt a 4-es, 6-os ideiglenes végállomásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]