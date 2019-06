Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","shortLead":"Az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton a Jobbik egyetlen európai parlamenti mandátumát veszi át.","id":"20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a7643-e8b6-4a44-9055-24827b3cb539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e525a9-863b-4acb-b1c9-731f3288dd4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Jakab_Peter_lett_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 17. 09:51","title":"Jakab Péter lett a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eladott kötet tökéletes állapotban van.","shortLead":"Az eladott kötet tökéletes állapotban van.","id":"20190616_Darwin_A_fajok_eredete_konyv_felmillio_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ccce32-5234-4052-8dff-f4e9cc1eef93","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Darwin_A_fajok_eredete_konyv_felmillio_dollar","timestamp":"2019. június. 16. 15:22","title":"Több mint félmillió dollárért kelt el Darwin A fajok eredete című könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0be54da-285c-4397-a373-1fd9eae1b831","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fiatalok, a családosok, az idősek és más csoportok is kedvezményt kapnak. ","shortLead":"A fiatalok, a családosok, az idősek és más csoportok is kedvezményt kapnak. ","id":"20190616_Nonek_juliustol_a_kozjegyzoi_dijak_de_van_aki_megis_orulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0be54da-285c-4397-a373-1fd9eae1b831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60461219-39fd-4fd0-83d7-fa1d80cca1d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190616_Nonek_juliustol_a_kozjegyzoi_dijak_de_van_aki_megis_orulhet","timestamp":"2019. június. 16. 13:43","title":"Nőnek júliustól a közjegyzői díjak, de van, aki mégis örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a legprofibb bolti tolvajt fogták el Tatabányán.","shortLead":"Nem a legprofibb bolti tolvajt fogták el Tatabányán.","id":"20190617_Megkerte_a_penztaros_hogy_ne_setaljon_ki_mellette_a_lopott_aruval_de_nem_hallgatott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ad65ea-e1db-434a-a9df-94cbbb6bbccf","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Megkerte_a_penztaros_hogy_ne_setaljon_ki_mellette_a_lopott_aruval_de_nem_hallgatott_ra","timestamp":"2019. június. 17. 08:25","title":"Megkérte a pénztáros, hogy ne sétáljon ki mellette a lopott áruval, de nem hallgatott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","shortLead":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","id":"20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb424c-7411-459a-bdae-039550178304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","timestamp":"2019. június. 18. 07:58","title":"Nagylakon akadt fent ez a 15 milliós Alfa Romeo sportterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is szívesen csípi. ","shortLead":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is...","id":"20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7be82-a0a2-41e5-b190-4871f0279cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","timestamp":"2019. június. 17. 17:33","title":"Magyarországon is megjelent a szúnyogfajta, amelyik legalább 22 féle vírust terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így jön a lehűlés.","shortLead":"Így jön a lehűlés.","id":"20190616_Brutalis_vihar_csapott_le_Komlora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d398a9b-9012-4a89-9feb-71fa5822a753","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Brutalis_vihar_csapott_le_Komlora","timestamp":"2019. június. 16. 17:16","title":"Brutális vihar csapott le Komlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e813854-8fa0-4017-8f6f-b576bb8df140","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat tologatták a bemutatót, de ősszel végre tényleg láthatjuk az Ad Astrát.","shortLead":"Sokat tologatták a bemutatót, de ősszel végre tényleg láthatjuk az Ad Astrát.","id":"20190617_Magyar_elozetes_erkezett_Brad_Pitt_es_Tommy_Lee_Jones_scifijehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e813854-8fa0-4017-8f6f-b576bb8df140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c744a1ca-08bc-4536-a1f3-f9e205f1887b","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Magyar_elozetes_erkezett_Brad_Pitt_es_Tommy_Lee_Jones_scifijehez","timestamp":"2019. június. 17. 15:29","title":"Magyar előzetes érkezett Brad Pitt és Tommy Lee Jones sci-fijéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]