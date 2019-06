Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azonnali egyeztetést kértek az érdekvédők a kormánytól, miután kiderült, mennyivel emelik az egészségügyi szakdolgozók alapbérét.","shortLead":"Azonnali egyeztetést kértek az érdekvédők a kormánytól, miután kiderült, mennyivel emelik az egészségügyi szakdolgozók...","id":"20190617_Azzal_az_egeszsegugyi_beremelessel_buszkelkedik_a_kormany_amit_2016ban_jelentettek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea12419e-582d-42be-b6b1-71878b870eaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Azzal_az_egeszsegugyi_beremelessel_buszkelkedik_a_kormany_amit_2016ban_jelentettek_be","timestamp":"2019. június. 17. 07:09","title":"Azzal az egészségügyi béremeléssel büszkélkedik a kormány, amit 2016-ban jelentettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet adatbázisába feltöltött új modellszámok.","shortLead":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet...","id":"20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70def4a5-3cad-47e5-9b3e-5d460ea4bc62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","timestamp":"2019. június. 16. 10:03","title":"Nem biztos, hogy jó ötlet most MacBookot venni, újak jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba a férfit, aki fejest ugrott a Balatonba. Szinte minden évben történnek hasonló balesetek a figyelmeztetések ellenére.","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba a férfit, aki fejest ugrott a Balatonba. Szinte minden évben történnek hasonló...","id":"20190616_Lebenulhat_a_ferfi_aki_a_stegrol_ugrott_fejest_a_Balatonba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7f1701-e09b-4ef5-be14-3638f16b6274","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Lebenulhat_a_ferfi_aki_a_stegrol_ugrott_fejest_a_Balatonba","timestamp":"2019. június. 16. 20:36","title":"Lebénulhat a férfi, aki a stégről ugrott fejest a Balatonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64e269f-9a40-4973-8ae4-32660519023d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálta megismételni Houdini egyik híres mutatványát.","shortLead":"Megpróbálta megismételni Houdini egyik híres mutatványát.","id":"20190617_Lelancolva_engedtek_a_folyoba_azota_is_keresik_a_szabadulomuveszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e64e269f-9a40-4973-8ae4-32660519023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301a4b26-36e9-48c1-b79a-13811610a320","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Lelancolva_engedtek_a_folyoba_azota_is_keresik_a_szabadulomuveszt","timestamp":"2019. június. 17. 11:15","title":"Leláncolva engedték a folyóba, azóta is keresik a szabadulóművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőle megszokott humorral reagált a MÁV bakijára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely megoldotta, hogy az emeletes vonatok gondja ne is létezzen.","shortLead":"A tőle megszokott humorral reagált a MÁV bakijára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely megoldotta, hogy az emeletes...","id":"20190617_magyar_ketfarku_kutya_part_emeletes_stadler_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec387f7-5f58-47a7-988e-cdf4b4f98443","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_magyar_ketfarku_kutya_part_emeletes_stadler_vonat","timestamp":"2019. június. 17. 21:33","title":"A Kétfarkúak megoldották, hogy az emeletes vonatok beférjenek az alagutakba - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két olasz is így próbált meg átverni embereket. Most Thaiföldön tartóztatták le őket.","shortLead":"Két olasz is így próbált meg átverni embereket. Most Thaiföldön tartóztatták le őket.","id":"20190617_Mekkora_szelhamos_lehet_az_aki_George_Clooneynak_adja_ki_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcc5b1b-828b-42a0-9721-9373d30f7ba6","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Mekkora_szelhamos_lehet_az_aki_George_Clooneynak_adja_ki_magat","timestamp":"2019. június. 17. 09:05","title":"Mekkora szélhámos lehet az, aki George Clooney-nak adja ki magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz óvónő hiányzik, a többiek túlóráival marad életképes a rendszer.","shortLead":"Több száz óvónő hiányzik, a többiek túlóráival marad életképes a rendszer.","id":"20190617_Nepszava_trukkozni_kell_az_ovodakban_hogy_torvenyes_legyen_a_mukodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfa7cc5-492b-4736-8861-aa2882de1f89","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Nepszava_trukkozni_kell_az_ovodakban_hogy_torvenyes_legyen_a_mukodes","timestamp":"2019. június. 17. 06:45","title":"Népszava: trükközni kell az óvodákban, hogy törvényes legyen a működés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bba03e-4038-4cdc-8cd1-cdffd4878201","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tabletták gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak, amit csak orvosi felügyelettel szabad szedni. ","shortLead":"A tabletták gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak, amit csak orvosi felügyelettel szabad szedni. ","id":"20190617_Ujabb_veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bba03e-4038-4cdc-8cd1-cdffd4878201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31f8d1-a875-4ff1-bd94-26bc7099cb00","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Ujabb_veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"Újabb veszélyes potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]