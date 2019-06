Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19e1b5d-1862-4753-887f-348e95ccab88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak olyan országok tudják megvédeni a függetlenségüket, amelyek képesek szembenézni a realitással. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak olyan országok tudják megvédeni a függetlenségüket, amelyek képesek szembenézni...","id":"20190620_Orban_fogadast_adott_es_a_fuggetlenseg_megvedeserol_beszelt_a_hallgatosaganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19e1b5d-1862-4753-887f-348e95ccab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c2ae7-477d-4fcd-b9a4-6f46c8ea9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Orban_fogadast_adott_es_a_fuggetlenseg_megvedeserol_beszelt_a_hallgatosaganak","timestamp":"2019. június. 20. 10:45","title":"Orbán fogadást adott, és dalra fakadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","shortLead":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","id":"20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c16e9b-0942-4a4b-8696-45c1b1be7426","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","timestamp":"2019. június. 19. 18:28","title":"Hibrid motorvonatokat venne a Balaton északi partjára a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76afaccb-87e3-4206-b00d-de2ab373b5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat élni fog a 20 darab Airbus A321XLR repülőgép megvásárlására vonatkozó opciójával. Így az eddigieknél messzebbi várásokba is repülhet majd a fapados légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat...","id":"20190620_wizz_air_airbus_a321xlr_repulogepek_8_oras_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76afaccb-87e3-4206-b00d-de2ab373b5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b92bbb7-4d7b-4d41-bab2-6e4c91cb61fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_wizz_air_airbus_a321xlr_repulogepek_8_oras_jaratok","timestamp":"2019. június. 20. 11:03","title":"20 nagy hatótávú új repülőt rendelt be a Wizz Air, 8 órás utakat is mehetnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit egy feldühödött apa üldözte. ","shortLead":"A férfit egy feldühödött apa üldözte. ","id":"20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e26b42f-8dd3-40a3-b7c7-b07cfdf88360","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","timestamp":"2019. június. 19. 20:00","title":"Élő adásban teperte le a menekülő magyart egy ausztrál rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban az értékesítésükkel.","shortLead":"Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban...","id":"20190620_apple_5g_iphone_felhasznalo_varakozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e55c3-58bc-48bf-b623-cb713073a603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_5g_iphone_felhasznalo_varakozasok","timestamp":"2019. június. 20. 08:33","title":"Lehet egy kis bökkenő az idei iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5591f4f-6ae3-4c15-acb2-349eed69eb9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már néhány ezer forintért is vásárolható olyan biztonságtechnikai megoldás autónkhoz, amely jelentősen megkönnyítheti életünket. A kísérő- vagy hazakísérő fény is egyike az ilyen okosságoknak.","shortLead":"Már néhány ezer forintért is vásárolható olyan biztonságtechnikai megoldás autónkhoz, amely jelentősen megkönnyítheti...","id":"20190621_hazakisero_feny_elektronika_coming_home_modul_elonye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5591f4f-6ae3-4c15-acb2-349eed69eb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4850547c-58d6-4180-84d8-0b78e4d96a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_hazakisero_feny_elektronika_coming_home_modul_elonye","timestamp":"2019. június. 21. 12:00","title":"Ezzel a kis praktikus autós megoldással ott is remekül fog látni, ahol egy szikrányi fény sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gázolaj ára nem változott. ","shortLead":"A gázolaj ára nem változott. ","id":"20190621_Csokkent_a_benzinar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a5ee27-5d9d-499d-82ed-6518bcd6ff2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Csokkent_a_benzinar","timestamp":"2019. június. 21. 06:53","title":"Csökkent a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","shortLead":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","id":"20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b30c55-539d-4752-bf78-db61a47b36f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","timestamp":"2019. június. 20. 16:06","title":"A banki azonosítás elhalasztását kéri a kormánytól a Bankszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]