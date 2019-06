Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. A banki azonosítás elhalasztását kéri a kormánytól a Bankszövetség
2019. június. 20. 16:06

Az idős hölgy bevásárolni indult, de a nagy melegben nehezére esett a járás. 95 éves asszonynak segítettek bevásárolni a rendőrök a hőségben
2019. június. 21. 08:49

Marabu FékNyúz: Előválasztás
2019. június. 20. 10:30

Két EU-tagországban költenek csak kevesebbet az emberek, mint nálunk.

A kétharmadát sem tudja egy magyar elkölteni az átlagos európai fogyasztásának
2019. június. 21. 06:10

A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat élni fog a 20 darab Airbus A321XLR repülőgép megvásárlására vonatkozó opciójával. Így az eddigieknél messzebbi várásokba is repülhet majd a fapados légitársaság.

20 nagy hatótávú új repülőt rendelt be a Wizz Air, 8 órás utakat is mehetnek majd
2019. június. 20. 11:03

Kutatások igazolták annak a vér-agy gáton átjutó gyógyszermolekulákat tartalmazó nanomedicinás kapszulának a hatékonyságát, amelyet a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) professzorai fejlesztettek ki. A fájdalomcsillapítók célzott nanokapszulás bejuttatása a központi idegrendszerbe több millió ember életére lehet pozitív hatással: a korábbinál sokkal hatékonyabban kezelhetik a migrént, a szélütést és a sclerosis multiplexet. A szabadalmaztatás alatt álló fejlesztéshez most partnert keres az intézmény.

Hatékonyan csillapítják a migrént a szegedi nanokapszulák, de a sclerosis multiplexeseknek is segítenek
2019. június. 21. 16:03

Karácsony Gergely azt üzeni az őt perrel fenyegető miniszterelnöki vőnek és a többi Fidesz-közeli üzletembernek, hogy jobb, ha elkezdenek félretenni, mert behajtja rajtuk, amit kivettek a közösből.

"Fideszes pojácák" – Karácsony keményen visszavágott Tiborcz Istvánnak
2019. június. 21. 16:21

Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.

Leszúrtak egy stábtagot a legújabb Anne Hathaway-film forgatásán
2019. június. 20. 10:52