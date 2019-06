A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha több feltételét is teljesítenék.

Hosszú interjút adott a 444.hu-nak Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt, aki ismét elmondta, hogy miért hátrált ki az ellenzéki előválasztásból.

Azt mondta, az MSZP-vel vagy a DK-val való összefogás "halálos ölelés", az "ellenzéki daráló" pedig szerinte soha nem válthatja le a NER-t, és nem is volna kívánatos, hogy leváltsa, mert "lényegét tekintve egyívású a NER-rel". Később hozzátette, hogy az ellenzékben hiába próbál bárki bármilyen alternatívát képezni a Fidesszel szemben, "Gyurcsány odamegy, és összegyurcsányozza. A DK odamegy, és összedékázza", és mindenkit ledarálnak.

Azt mondta, olyan előválasztásban szívesen vett volna részt, amelyben Gyurcsány is csak egy a játékosok közül, "egy olyan előválasztás azonban, amit egy Gyurcsány vezette ellenzék szervez, az Gyurcsány előválasztása. Egy ilyenen való részvétel nem elfogadható – és nem az én elhatározásom, hanem a DK feltételei miatt. Nem azért szállok ringbe egy előválasztáson, hogy akadálymentesen félresörpörjön az újra Gyurcsány vezetése alatt álló balliberális network."

Azt mondta, csak olyan előválasztáson lett volna hajlandó elindulni, ahol van esélye nyerni, ez pedig szerinte csak akkor lett volna esélyes, ha van online szavazásra is lehetőség, mert akkor többen vettek volna részt az előválasztáson. "Most nincs online szavazás – vagyis van, ha előtte személyesen regisztrálsz, ami azt jelenti, hogy nincs online szavazás. A szokásos piszkos kis trükkök egyike. Ez azt jelenti, hogy megint csak a szektájuk fog szavazni. Úgy ítélem meg, hogy 50 ezer résztvevő az a határ, ami fölött már van esélyem – alatta csak a DK meg a szektája nyerhet. Ha felmegyünk 80-90 ezerre az online szavazatoknak köszönhetően, ott nyerhetek. Ők azonban nem mennek bele olyan előválasztásba, ahol akár én is nyerhetek" – mondta.

Azt elmondta, szeretné, ha a Momentum jelöltje, Kerpel-Fronius Gábor nyerné az előválasztást, mert a három jelöltből őt tartja a legalkalmasabbnak, és ha ő nyerné az előválasztást, akkor készen fog állni a programok egyeztetésére. Ezt úgy képzeli el, hogy ő is és a Momentum is adna 3-4 embert, akik megbeszélnék, hogy mik a prioritások, amelyekhez ragaszkodnak. Végül ha pecsétes papíron Kerpel-Fronius megígéri, hogy főpolgármesterként megvalósítja a Sétáló Budapestre vonatkozó részt, és Puzsérék adhatnának egy főpolgármester-helyettest is, akkor hajlandó lenne visszalépni a javára.

"Ha ez megvalósul, hátra fogok lépni, azt fogom mondani, hogy induljon a Momentum jelöltje, és győzze le Tarlóst, mert legyőzheti. Remélem, így alakul majd, mert ez egy nagyon jó lehetőség" – mondta.

Ennek ellenére az interjúban kiosztotta a Momentumot is, mert szerinte nem nagyon gondolnak a világról semmit, "marketingesek és politikai vajákosok tanácsait követik, és ebben merül ki náluk a politizálás. Az identitásuk helyén egy életérzés áll, ennek megfelelően nem is lehet róluk sokkal többet tudni, mint egy üveg szénsavas üdítőitalról."

Azt is mondta, az is a baja a Momentummal, hogy október óta próbál tárgyalni velük, de csak nyolc hónap után találkozott vele a múlt héten Soproni Tamás.

Az interjúban Puzsér beszélt arról is, hogy 1992-től 2002-ig SZDSZ-es volt, majd a baloldali globális kapitalizmuskritika fogta meg, és hogy most szerinte az teszi őt alkalmassá a politizálásra, hogy a politika kőbe vésett dogmái szerint teljesen alkalmatlan rá, mert nem marketingesek tanácsait követi, hanem identitást kínál, amely a konfliktusok és az erős mondások megúszásával nem képezhető.