Elhagyta a börtönt és bűnügyi felügyeletbe (korábbi nevén házi őrizetbe) került Sz. Gáborné, a Kósa Lajost egy mesés svájci örökség történetével csőbe húzni próbáló csengeri asszony – adta hírül a 24.hu. A lap információját Helmeczy László, a nő ügyvédje is megerősítette. A döntés értelmében a nő hazatérhetett a csengeri otthonába, de nyomkövetőt kell viselnie.

Sz. Gáborné a 2018-as választási kampányban vált ismertté. Éveken át környékezett meg embereket egy 1300 milliárd forintos örökség sztorijával, többek között Kósa Lajos fideszes politikustól is befektetési tanácsot kérve. Mint tavaly kiderült, a politikus többször is találkozott az állítólagos örökösnővel, és egy közjegyző előtti megállapodást is aláírt vele. Kósa – bár elismerte a dokumentum valódiságát – csalónak nevezte Sz.-t.

A nő tavaly áprilisban elhagyta az országot, majd nemzetközi elfogatóparancs alapján Svájcban fogták el. Hazahozatala után tett vallomásában kitartott amellett, hogy nem csapott be senkit, és valóban létezik az 1300 milliárd forintos örökség. A vallomástétel után a Mátészalkai Járásbíróság elrendelte a nő letartóztatását. Később maga az állítólagos örökösnő is elbizonytalanodott a örökség valódiságában. Az eljárás során a nő vagyonát zárolták, és elrendelték az elmeorvosi vizsgálatát is.

Mint korábban megírtuk, az asszony férje és fia is öngyilkos lett az ügy kirobbanása óta.