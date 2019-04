Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","shortLead":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","id":"20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4d00ef-7d6b-4555-9789-256435bb1f9a","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","timestamp":"2019. március. 31. 21:05","title":"Gólzápor: 7-4 lett a Vasas-Vác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53ea1a-ff97-4354-b38d-6821653ddef8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Madrid a hajrában belőtt góllal hozta a meccset.","shortLead":"A Madrid a hajrában belőtt góllal hozta a meccset.","id":"20190331_Harom_perc_alatt_golt_kapott_Zidane_fia_a_Real_kezdoben_de_aztan_forditottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd53ea1a-ff97-4354-b38d-6821653ddef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5afeb1-0e90-4285-bf47-f02e6185968b","keywords":null,"link":"/sport/20190331_Harom_perc_alatt_golt_kapott_Zidane_fia_a_Real_kezdoben_de_aztan_forditottak","timestamp":"2019. március. 31. 22:53","title":"Zidane fia kezdett a Madrid kapujában, három perc alatt gólt kapott. Aztán fordítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Szaktanácsadó cég létrehozására kap jogosítványt az MNB tulajdonolta tőzsde. Az új eszköz nagyon sürgős lehet: vasárnap este nyújtották be a törvényjavaslatot, kedden már el is fogadhatják.","shortLead":"Szaktanácsadó cég létrehozására kap jogosítványt az MNB tulajdonolta tőzsde. Az új eszköz nagyon sürgős lehet: vasárnap...","id":"20190401_Lohalalaban_kap_uj_jogositvanyokat_az_MNBtulajdonu_tozsde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4597b84-69f9-4739-9274-6f369b381b2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Lohalalaban_kap_uj_jogositvanyokat_az_MNBtulajdonu_tozsde","timestamp":"2019. április. 01. 12:03","title":"Lóhalálában kap új jogosítványokat az MNB-tulajdonú tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea súlyos terrortámadásnak minősítette a február végi betörést a madridi nagykövetségére az incidensre vonatkozó első hivatalos nyilatkozatában vasárnap.","shortLead":"Észak-Korea súlyos terrortámadásnak minősítette a február végi betörést a madridi nagykövetségére az incidensre...","id":"20190331_EszakKorea_szerint_a_madridi_kovetsegi_rablas_is_terror","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c4e134-ae24-491a-8299-4bbd61fc334f","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_EszakKorea_szerint_a_madridi_kovetsegi_rablas_is_terror","timestamp":"2019. március. 31. 15:36","title":"Észak-Korea szerint a madridi követségi rablás is terror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több hitelt vesznek fel és nő az adótartozás is, miközben látványosan sok pénzt tartanak a matracban.","shortLead":"Egyre több hitelt vesznek fel és nő az adótartozás is, miközben látványosan sok pénzt tartanak a matracban.","id":"20190401_Minden_rekordot_megdontott_a_magyarok_adotartozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cb1af3-4617-4918-94f8-07a898da1fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Minden_rekordot_megdontott_a_magyarok_adotartozasa","timestamp":"2019. április. 01. 14:54","title":"Minden rekordot megdöntött a magyarok adótartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail április 1-jén ünnepli indulásának 15. évordulóját, a fejlesztők pedig néhány hasznos funkcióval készültek a jeles napra.","shortLead":"A Gmail április 1-jén ünnepli indulásának 15. évordulóját, a fejlesztők pedig néhány hasznos funkcióval készültek...","id":"20190401_gmail_levelezes_email_idozitett_email_kuldese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f999fcd7-a19f-4e74-a263-7bd30b5967bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gmail_levelezes_email_idozitett_email_kuldese","timestamp":"2019. április. 01. 13:33","title":"Álomfunkció jött a Gmailbe, mostantól máshogy is küldhet e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","shortLead":"A főigazgatói posztot mostantól az eddigi orvos igazgató tölti be a 24.hu értesülése szerint.","id":"20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394e2e0-cf46-424a-ab39-55762927002a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_veszpremi_korhaz_foigazgato_tavozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:38","title":"Távozik az igazgató a veszprémi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6a3b5-f7f2-4d3a-b90d-90facd704a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos létszámleépítéssel megválnak – a hírek szerint – a Hír Tv 190 fős stábjának 180 munkatársától. Reggel óta folyamatosan érkeznek a tavaly nyáron \"visszafoglalt\" tévé dolgozói a vezetőség irodájába.

","shortLead":"Csoportos létszámleépítéssel megválnak – a hírek szerint – a Hír Tv 190 fős stábjának 180 munkatársától. Reggel óta...","id":"20190401_Ma_kirugjak_gyakorlatilag_az_osszes_hir_tvst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6a3b5-f7f2-4d3a-b90d-90facd704a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449a4832-1f45-4e92-8a9a-79bf44f5a932","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Ma_kirugjak_gyakorlatilag_az_osszes_hir_tvst","timestamp":"2019. április. 01. 12:02","title":"Ma kirúgják gyakorlatilag az összes Hír Tv-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]