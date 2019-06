Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz hamarosan.","shortLead":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz...","id":"20190621_cupra_seat_automarka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93473f8-3c0e-4472-8707-b43250840d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_cupra_seat_automarka","timestamp":"2019. június. 21. 18:02","title":"Egy új autómárkának új főhadiszállás jár – ilyen lesz a Cupráé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618ee900-b581-4c29-93f5-ef17531ce4dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csúnyán legázolták a veteményt, rájuk is hívták a rendőrséget.","shortLead":"Csúnyán legázolták a veteményt, rájuk is hívták a rendőrséget.","id":"20190621_Tankok_leptek_meg_a_roman_parasztokat_a_kukoricasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618ee900-b581-4c29-93f5-ef17531ce4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20badc96-8b3e-4f92-9736-69ede64fc1f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Tankok_leptek_meg_a_roman_parasztokat_a_kukoricasban","timestamp":"2019. június. 21. 14:39","title":"Tankok lepték meg a román parasztokat a kukoricásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott, hogy elherdálták az uniós támogatást, és semmilyen érdemi munkát nem végeztek a Híd a munka világába program keretében. Büntetőeljárás indítását javasolták.","shortLead":"Az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott, hogy elherdálták az uniós támogatást, és semmilyen érdemi munkát nem...","id":"20190621_Az_OLAF_is_vizsgalta_a_Farkas_Florianfele_penznyelo_programot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3eb067-af31-4415-9dba-a9b704fe72db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Az_OLAF_is_vizsgalta_a_Farkas_Florianfele_penznyelo_programot","timestamp":"2019. június. 21. 08:39","title":"Az OLAF is vizsgálta a Farkas Flórián-féle pénznyelő programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd34710-be89-4837-89bf-9da9ad55985b","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","timestamp":"2019. június. 22. 19:18","title":"Jótékonysági gurulás: az esztergomi kórházért motoroztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők be akartak menni a parlament épületébe, a rendőrök végül gumilövedéket is bevetettek, sokan megsérültek. ","shortLead":"A tüntetők be akartak menni a parlament épületébe, a rendőrök végül gumilövedéket is bevetettek, sokan megsérültek. ","id":"20190621_Video_Veres_oroszellenes_tuntetes_volt_a_gruz_parlamentnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c65bb6e-1be4-44be-a0a6-4f1c86094664","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Video_Veres_oroszellenes_tuntetes_volt_a_gruz_parlamentnel","timestamp":"2019. június. 21. 12:22","title":"Videó: Véres oroszellenes tüntetés volt a grúz parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Házi őrizetbe került a Kósa Lajost 1300 milliárd forintos örökség sztorijával megbabonázó csengeri asszony.","shortLead":"Házi őrizetbe került a Kósa Lajost 1300 milliárd forintos örökség sztorijával megbabonázó csengeri asszony.","id":"20190621_borton_csengeri_orokosno_hazi_orizet_bunugyi_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f465ff1-7407-4d50-abc3-8d7273278ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_borton_csengeri_orokosno_hazi_orizet_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2019. június. 21. 13:04","title":"Kiengedték a börtönből a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédiába fulladt a pedagógusok szakmai programja, a mentőszolgálat embereinek instrukcióit követve kollégái mentették meg a tanár életét.

","shortLead":"Majdnem tragédiába fulladt a pedagógusok szakmai programja, a mentőszolgálat embereinek instrukcióit követve kollégái...","id":"20190621_Kollegainak_kellett_ujraeleszteniuk_egy_tanart_a_tovabbkepzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df604bbb-7850-491b-a53a-8073e810e1c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Kollegainak_kellett_ujraeleszteniuk_egy_tanart_a_tovabbkepzesen","timestamp":"2019. június. 21. 16:42","title":"Kollégáinak kellett újraéleszteniük egy tanárt a továbbképzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan sorolja egy petíció, miért vállalhatatlan a kormány egyeztetés nélküli oktatási ötletcsomagja, ami inkább teremt, mint megold problémákat.","shortLead":"Hosszan sorolja egy petíció, miért vállalhatatlan a kormány egyeztetés nélküli oktatási ötletcsomagja, ami inkább...","id":"20190621_Civilek_es_ellenzeki_partok_egysegben_kovetelik_az_oktatasi_torveny_modositasanak_visszavonasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213f4e93-0a41-4d79-8dc7-6fa74bbf0f77","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Civilek_es_ellenzeki_partok_egysegben_kovetelik_az_oktatasi_torveny_modositasanak_visszavonasat","timestamp":"2019. június. 21. 20:17","title":"Civilek és ellenzéki pártok egységben követelik az oktatási törvény módosításának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]