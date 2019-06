Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250 halálos és csaknem 500 sebesült áldozatot követelő összehangolt húsvétvasárnapi merényletsorozat miatt vezettek be.","shortLead":"A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250...","id":"20190622_Sri_Lankan_ismet_meghosszabbitottak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d5df5-f510-4bac-b390-b253a093da80","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Sri_Lankan_ismet_meghosszabbitottak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. június. 22. 13:18","title":"Srí Lankán ismét meghosszabbították a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg lapunk az intézménytől.","shortLead":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg...","id":"20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae03b01d-9600-4084-886d-9b4569f37408","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2019. június. 21. 14:58","title":"Költözés előtt kap új igazgatót a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. ","id":"20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1b5b9d-9562-4d50-962c-0b3116d75014","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","timestamp":"2019. június. 21. 13:27","title":"Életfogytiglanra ítélték a bőnyi rendőrgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét Domb (Sette Colli) elnevezésű nemzetközi úszóverseny második napján.","shortLead":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét...","id":"20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452d55b5-9e20-4e0b-af0c-70c448682d1b","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","timestamp":"2019. június. 22. 21:33","title":"Aranyérmes Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz hamarosan.","shortLead":"Cupra, egy ideje független utat jár a Seattól, és a sportos spanyol márkának egy igazán dizájnos központja is lesz...","id":"20190621_cupra_seat_automarka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ae68ae-657d-4092-9170-77dd37fc583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93473f8-3c0e-4472-8707-b43250840d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_cupra_seat_automarka","timestamp":"2019. június. 21. 18:02","title":"Egy új autómárkának új főhadiszállás jár – ilyen lesz a Cupráé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha több feltételét is teljesítenék. ","shortLead":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha...","id":"20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a96127-d6a0-4b8e-9b86-a464e608444d","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","timestamp":"2019. június. 21. 12:01","title":"Puzsér csak Kerpel-Fronius javára lenne hajlandó visszalépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a327f7e9-9604-45b5-b91b-6382de10ecae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házelnök korábban épp arról beszélt, a bírói függetlenség nem abszolút, és a bírók nem lehetnek függetlenek az államtól.","shortLead":"A Házelnök korábban épp arról beszélt, a bírói függetlenség nem abszolút, és a bírók nem lehetnek függetlenek...","id":"20190621_Kover_Laszlo_Azert_kell_kuzdenunk_hogy_megorizzuk_a_jogallamisagot_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a327f7e9-9604-45b5-b91b-6382de10ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab006a2-4c43-4497-8444-4c35ef835a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Kover_Laszlo_Azert_kell_kuzdenunk_hogy_megorizzuk_a_jogallamisagot_Europaban","timestamp":"2019. június. 21. 18:34","title":"Kövér László: Azért kell küzdenünk, hogy megőrizzük a jogállamiságot Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad61c95-0372-41cb-a83e-7ac007dd1d5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több robbanásról írnak, törmelék hullott a levegőből.","shortLead":"Több robbanásról írnak, törmelék hullott a levegőből.","id":"20190621_olajfinomito_philadelphia_tuz_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ad61c95-0372-41cb-a83e-7ac007dd1d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebcb6f7-10dc-4efd-b5cf-2c39636b4d0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_olajfinomito_philadelphia_tuz_tuzoltok","timestamp":"2019. június. 21. 17:48","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy philadelphiai olajfinomítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]