[{"available":true,"c_guid":"1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc ember is szerepelhet az eltűntek listáján.","shortLead":"Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc...","id":"20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9f262-8c82-4d34-b66f-74ae87310973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc5e74d-8767-4e3e-8418-007e721e5740","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Osszedolt_egy_hetemeletes_haz_Kambodzsaban__sok_a_halott_es_az_eltunt","timestamp":"2019. június. 22. 13:02","title":"Összedőlt egy hétemeletes ház Kambodzsában – sok a halott és az eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak valami extrát. Ezekkel feljebb lehet pozicionálni a terméket. Nyilván a nyereség is több lehet ezeken a modelleken, ami pedig elemi feltétele annak, hogy a gyártók egyáltalán fenntartsák ezt a praktikus kis kategóriát.","shortLead":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak...","id":"20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1271e-69d3-49d1-ba2f-674437959020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","timestamp":"2019. június. 23. 16:00","title":"No sport - Nissan Micra N-Sport teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108fce55-ef16-42c6-9e44-a314d43c93a0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újra az urnákhoz járulnak vasárnap a választók Isztambulban, miután a hatalom megsemmisíttette az ellenzéki győzelmet hozó tavaszi választás eredményét.","shortLead":"Újra az urnákhoz járulnak vasárnap a választók Isztambulban, miután a hatalom megsemmisíttette az ellenzéki győzelmet...","id":"201925__valasztas_isztambulban__ismetles_kenyszerbol__erdogan__jatszd_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108fce55-ef16-42c6-9e44-a314d43c93a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdd91d4-d77e-43aa-b038-0a065186065f","keywords":null,"link":"/vilag/201925__valasztas_isztambulban__ismetles_kenyszerbol__erdogan__jatszd_ujra","timestamp":"2019. június. 22. 16:00","title":"Most bosszút állhatnak Erdoganon az isztambuli szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20190622_Hamilton_volt_a_leggyorsabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84325a35-3c58-444b-8d5b-c6101a971ac7","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Hamilton_volt_a_leggyorsabb","timestamp":"2019. június. 22. 16:54","title":"Hamilton volt a leggyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_A_tanu_cimu_film_jutott_eszebe_a_Ripost_tenyfeltarasarol_a_memgyarosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f220c-c8ae-474e-aef6-44436afb79c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_tanu_cimu_film_jutott_eszebe_a_Ripost_tenyfeltarasarol_a_memgyarosnak","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"A tanú című film jutott eszébe a Ripost „tényfeltárásáról” a mémgyárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri választáson a voksok majdnem teljes feldolgozása után győzött Ekrem Imamoglu ellenzéki jelölt.","shortLead":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri...","id":"20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908be35-2ddb-47b3-9285-3987a54ca242","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Imamoglu győzött, Yildirim gratulált, Erdogan elvesztette Isztambult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ma a választások célja a vezér tevékenységének utólagos jóváhagyása, de létrejöhet olyan rendszer is, ahol már a választás sem fenyegeti Orbán hatalmát – mondja Körösényi András politológus, aki a Gyulai Attilával írt, a Hibrid rezsimek című könyvben megjelent tanulmányban új meghatározást ad a rendszer leírására.","shortLead":"Ma a választások célja a vezér tevékenységének utólagos jóváhagyása, de létrejöhet olyan rendszer is, ahol már...","id":"201925__korosenyi_andras__orban_karizmajarol_vezerdemokraciarol__csak_acsoda_segit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be0fd30-530f-4b98-baa5-3e858e898474","keywords":null,"link":"/itthon/201925__korosenyi_andras__orban_karizmajarol_vezerdemokraciarol__csak_acsoda_segit","timestamp":"2019. június. 23. 15:00","title":"Orbán Viktor azért rombol, hogy fenntartsa a folyamatos válsághelyzet képzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A FedEx amerikai postaszolgálat felkerülhet a megbízhatatlan vállalatok kínai listájára, miután nem szállított le egy Huawei okostelefont tartalmazó csomagot az amerikai címzettnek - írta vasárnap a kínai Global Times hírportál.","shortLead":"A FedEx amerikai postaszolgálat felkerülhet a megbízhatatlan vállalatok kínai listájára, miután nem szállított le...","id":"20190623_Felkerulhet_a_megbizhatatlan_cegek_kinai_listajara_a_FedEx","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f085a43-f4a6-4826-9fe1-e9e4f74f3a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Felkerulhet_a_megbizhatatlan_cegek_kinai_listajara_a_FedEx","timestamp":"2019. június. 23. 16:19","title":"Felkerülhet a megbízhatatlan cégek kínai listájára a FedEx","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]