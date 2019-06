Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","shortLead":"Budapesttől nem messze ad randevút egymásnak a lila jármű és a lila virágú növény.","id":"20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b898973-c77f-4210-a71a-92bb44810e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93ab08b-4485-4ea1-b665-0de6fb2e2726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_a_nap_fotoi_regi_lila_traktor_a_levendulasban","timestamp":"2019. június. 22. 06:41","title":"A nap fotói: régi lila traktor a levendulásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt akart váltani, de addig cserélgette a címleteket, mig többet vitt el, mint amennyivel bement az üzletbe. Éveken át lopott ezzel a módszerrel egy román férfi, országszerte 15 üzletben és postán lépett akcióba, több mint 800 ezer forintot szerzett. Egyik lopását kamera is rögzítette. Kedden ítélték el Debrecenben, 3 év próbaidőt kapott.\r

","shortLead":"Pénzt akart váltani, de addig cserélgette a címleteket, mig többet vitt el, mint amennyivel bement az üzletbe. Éveken...","id":"20190623_Eveken_at_lopott_ugyanazzal_a_modszerrel_a_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69162dce-1098-4df3-9edd-a5af03cb4b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Eveken_at_lopott_ugyanazzal_a_modszerrel_a_ferfi","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Éveken át lopott ugyanazzal a módszerrel a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) jelöltje. ","shortLead":"Továbbra is bízik az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségének megszerzésében Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP...","id":"20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5145bf1-19b8-4087-acab-d2bbaa0c3dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f046cf36-cbec-4a48-b9be-99d1d0d78d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Weber_szerint_a_megvalasztasa_az_EU_demokratizalasat_jelentene","timestamp":"2019. június. 23. 16:04","title":"Weber szerint a megválasztása az EU demokratizálását jelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776cecf6-c7d8-4008-81c2-19f5edf7353a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Olyan ez a sportterepjáró, mint egy öltönybe bújt bokszoló. Kipróbáltuk a fizika törvényeit feszegető új X4 M40i-t. ","shortLead":"Olyan ez a sportterepjáró, mint egy öltönybe bújt bokszoló. Kipróbáltuk a fizika törvényeit feszegető új X4 M40i-t. ","id":"20190623_bmw_x4_m40i_teszt_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=776cecf6-c7d8-4008-81c2-19f5edf7353a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269470df-749b-4b55-ab97-9b226157bd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_bmw_x4_m40i_teszt_menetproba","timestamp":"2019. június. 23. 10:00","title":"Selymes durvaság: teszten a BMW X4 M40i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b42452-c410-432a-9c22-ba70f513f642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogták vissza magukat a szakemberek.","shortLead":"Nem fogták vissza magukat a szakemberek.","id":"20190622_UNESCO_Remuletes_a_Molfelhokarcolo_aggaszto_a_Ligetprojekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b42452-c410-432a-9c22-ba70f513f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b46bf02-1882-42c2-b925-057b758a51ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_UNESCO_Remuletes_a_Molfelhokarcolo_aggaszto_a_Ligetprojekt","timestamp":"2019. június. 22. 22:51","title":"UNESCO: Rémületes a Mol-felhőkarcoló, aggasztó a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84605ce-3c31-49d3-ad55-95699ceb3741","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi ér egy bandaháború, ha semmi értelme?","shortLead":"Mi ér egy bandaháború, ha semmi értelme?","id":"20190622_Kovacs_Andras_Peter_hulyet_csinal_a_kreten_barmok_gyulekezetebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c84605ce-3c31-49d3-ad55-95699ceb3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c49d0d-23cd-41ec-a836-b60df1bce44e","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Kovacs_Andras_Peter_hulyet_csinal_a_kreten_barmok_gyulekezetebol","timestamp":"2019. június. 22. 10:09","title":"Kovács András Péter hülyét csinál a kretén barmok gyülekezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Volt_ahol_az_ablakokon_at_ontotte_el_a_viz_a_hazakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda06dd-2ed7-4e28-aa34-9740d56d8538","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Volt_ahol_az_ablakokon_at_ontotte_el_a_viz_a_hazakat","timestamp":"2019. június. 22. 19:10","title":"Volt, ahol az ablakokon át öntötte el a víz a házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e6a7ed-e490-4474-a5db-012ef9ec2f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország egész területén intenzív rekordmelegre kell számítani a jövő héten: hétfőtől kezdve egy héten át a hőmérő higanyszála az ország legnagyobb részén napközben 35 és 40 fok közé emelkedik.","shortLead":"Franciaország egész területén intenzív rekordmelegre kell számítani a jövő héten: hétfőtől kezdve egy héten át a hőmérő...","id":"20190623_Franciaorszag_rekordmelegre_keszul_Parizsban_is_precedens_nelkuli_lesz_a_kanikula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e6a7ed-e490-4474-a5db-012ef9ec2f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f63a34-fce7-40aa-a907-d223b38d98fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Franciaorszag_rekordmelegre_keszul_Parizsban_is_precedens_nelkuli_lesz_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 23. 15:26","title":"Franciaország rekordmelegre készül, Párizsban is precedens nélküli lesz a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]