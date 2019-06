Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bec0fb9-f6ce-41c5-9380-e18aeffde6f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A háztartásokban lévő tárgyak, mint a bútorok, ruhák, műanyag eszközök lebomlásával keletkező úgynevezett tengeri mikrohulladékokkal szennyezett az ausztrál Nagy-korallzátony térsége – állapították meg ausztrál és dán kutatók.","shortLead":"A háztartásokban lévő tárgyak, mint a bútorok, ruhák, műanyag eszközök lebomlásával keletkező úgynevezett tengeri...","id":"20190624_ausztralia_nagy_korallzatony_szennyezes_mikromuanyagok_hulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bec0fb9-f6ce-41c5-9380-e18aeffde6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7ebe5c-450c-4058-af96-47ca3b8044af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_ausztralia_nagy_korallzatony_szennyezes_mikromuanyagok_hulladek","timestamp":"2019. június. 24. 08:33","title":"Bútorok, ruhák, szatyrok darabjait találták meg a pusztuló Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos weboldal elérhetetlen a világon ezekben a percekben a webszolgáltatásokkal foglalkozó CloudFlare hibája miatt. 