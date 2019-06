Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet.","shortLead":"Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet.","id":"20190625_Johet_a_negyedik_Matrix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380df66b-e379-4d6a-8a72-540e7b667bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Johet_a_negyedik_Matrix","timestamp":"2019. június. 25. 09:29","title":"Jöhet a negyedik Mátrix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába próbáltak meghiúsítani egy Pride-rendezvényt, a szervezők és a békés nézők jártak sikerrel.","shortLead":"Hiába próbáltak meghiúsítani egy Pride-rendezvényt, a szervezők és a békés nézők jártak sikerrel.","id":"20190624_Ujabb_Priderendezvenyen_provokaltak_Budahazyek_elzavartak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1e56c2-6bf8-4a2a-a192-88c13e10b3da","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Ujabb_Priderendezvenyen_provokaltak_Budahazyek_elzavartak_oket","timestamp":"2019. június. 24. 20:05","title":"Újabb Pride-rendezvényen provokáltak Budaházyék, elzavarták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg hullott le.","shortLead":"Rengeteg hullott le.","id":"20190624_37_eve_nem_esett_annyi_eso_az_orszagban_mint_most_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc25914-fc6b-4131-9069-1ea5cd064428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79610c3-a690-40d6-84c2-85b6447ce66c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_37_eve_nem_esett_annyi_eso_az_orszagban_mint_most_vasarnap","timestamp":"2019. június. 24. 13:50","title":"37 éve nem esett annyi eső az országban, mint most vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látványos mozgalmat indított egy brit professzor. Magyarországot is mutatjuk.","shortLead":"Látványos mozgalmat indított egy brit professzor. Mint kiderült, hozzányúltak a forráskódhoz, de a kiterjesztés fejlesztője ártatlannak vallja magát.","shortLead":"Több ezren telepítettek egy olyan Chrome-bővítményt, amely azután igencsak bosszantóan kezdett viselkedni. Mint...","id":"20190625_youtube_queue_chrome_bovitmeny_meghekkelt_forraskod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c365d76d-e4ce-4f2c-9f80-2ac03814ce73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_youtube_queue_chrome_bovitmeny_meghekkelt_forraskod","timestamp":"2019. június. 25. 08:03","title":"Ha letöltötte ezt a Chrome-bővítményt, törölje le gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő férje pisztolyát, miután a férfit őrizetbe vették családon belüli erőszak vádjával.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő...","id":"20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369604-6916-42d7-bb1b-1faa5dbf12ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","timestamp":"2019. június. 25. 16:15","title":"Lecsukták a floridai nőt, aki leadta a rendőröknek férje pisztolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban forgat. ","shortLead":"A fővárosban forgat. ","id":"20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e52e84-76f1-408c-b17f-48278aeabfa8","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","timestamp":"2019. június. 25. 14:46","title":"Figyelem: akármikor összefuthat a budapesti utcákon Scarlett Johanssonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]