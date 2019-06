Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","shortLead":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","id":"20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0928e78-73ab-4c5d-a78b-23955b9a403e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Bernie Sanders mesterve: eltörölné a diákhitel-adósságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e377a367-a37f-4d8e-8063-32b446110250","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Általában éjfél és éjjel 1 óra környékén bőgetik fel a kocsi motorját, de akkor aztán órákon keresztül fel-alá mennek az utcában.","shortLead":"Általában éjfél és éjjel 1 óra környékén bőgetik fel a kocsi motorját, de akkor aztán órákon keresztül fel-alá mennek...","id":"20190624_Autosbanda_ebreszti_ejszakankent_a_mindszentieket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e377a367-a37f-4d8e-8063-32b446110250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8c68e1-0a5b-4840-a3db-9ff31039310d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Autosbanda_ebreszti_ejszakankent_a_mindszentieket","timestamp":"2019. június. 24. 20:57","title":"Autósbanda ébreszti éjszakánként a mindszentieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint sok szavazót hívogatnak azzal, hogy Karácsony Gergely valójában Gyurcsány jelöltje.","shortLead":"A DK szerint sok szavazót hívogatnak azzal, hogy Karácsony Gergely valójában Gyurcsány jelöltje.","id":"20190624_Felrevezeto_telefonhivassal_probaljak_atverni_az_elovalasztokat__allitja_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67af26f8-ce7f-43bd-9770-e365225b19eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Felrevezeto_telefonhivassal_probaljak_atverni_az_elovalasztokat__allitja_a_DK","timestamp":"2019. június. 24. 21:22","title":"Félrevezető telefonhívással próbálják átverni az előválasztókat - állítja a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fe3376-1502-4cf3-a479-a259f5694190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rollerezőkre is vonatkozó szabályozást dolgozott ki a szlovák belügyminisztérium, de a mobilozó autósok is komolyabb büntetésre számíthatnak - írja az Új Szó.","shortLead":"A rollerezőkre is vonatkozó szabályozást dolgozott ki a szlovák belügyminisztérium, de a mobilozó autósok is komolyabb...","id":"20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58fe3376-1502-4cf3-a479-a259f5694190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fae620e-931e-4e2a-8e52-6850e7e16d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Megbuntethetik_a_szabalytalanul_rollerezoket_Szlovakiaban","timestamp":"2019. június. 25. 07:59","title":"A rollerezőkre és az autósokra is szigorúbb szabályok várnak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember 30-át, ehhez képest október 31-e lehet a hivatalos dátum.","shortLead":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember...","id":"20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1216ab-3ec1-4042-ba0d-657b8252c2bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","timestamp":"2019. június. 24. 17:20","title":"Még annál is tovább csúszik a banki adategyeztetés határideje, mint amit a kormány ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43191bbc-de97-4f17-885e-5b8da3448910","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"Egyre nagyobb teret nyer magának az a felfogás, hogy csak a dolgok használatért fizessünk, a tulajdonláshoz kapcsolódó időbefektetéstől és költségektől pedig megszabaduljunk. Mindkettőnek van jobb helye.","shortLead":"Egyre nagyobb teret nyer magának az a felfogás, hogy csak a dolgok használatért fizessünk, a tulajdonláshoz kapcsolódó...","id":"20190625_skoda_privat_berlet_porsche_lizing_autoberles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43191bbc-de97-4f17-885e-5b8da3448910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed95fe7-51d9-4ecc-9ad1-dff029ccbcb7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_skoda_privat_berlet_porsche_lizing_autoberles","timestamp":"2019. június. 25. 07:30","title":"Csak használjuk, a többi nem a mi gondunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","shortLead":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","id":"20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e69a99f-a5e4-4abc-97bc-d707c2cb7d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","timestamp":"2019. június. 24. 13:54","title":"Videón, ahogy poroltózzák a Józsefvárosban kigyulladt kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a Ripost által \"kéjbarlangként\" emlegett helyiségről.","id":"20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b29eba-33ed-4fc0-bd68-6cad8d448b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb31134-1b02-47c9-ac37-f870481691b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Soron_kivuli_beszamolot_ker_az_MTA_vezetese_a_sziv_alaku_agy_miatt","timestamp":"2019. június. 23. 22:34","title":"Soron kívüli beszámolót kér az MTA vezetése a szív alakú ágy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]