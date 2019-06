Korábban kilencen egyezkedtek az ügyészséggel, de a bíróságon mindössze három vádlott ismerte el bűnösségét, ők a jogerős ítéletüket is megkapták a Czeglédy-per előkészítő ülésén, ami még mindig a fővádlott nélkül zajlott. Most egyelőre vége, majd ősszel folytatódik az eljárás.

A hétfőn az ügyészség kilenc vádlottat sorolt, akik egyezségkötési szándékukról nyilatkoztak, most végül hárman távoztak jogerős ítélettel. Hétfőn kezdődött az előkészítő üléssel a Czeglédy-per, egyelőre a politikus nélkül. Az ellene folyó eljárást, a politikus mentelmi joga miatt megszüntették, úgy tudjuk, hogy egyelőre nem született döntés arról, hogyan kerül vissza Czeglédy a büntető perbe.

Hétfőn a vádhatóság közölte, hogy a húsz vádlottból kilencen egyezkedtek az ügyészséggel, hogy mielőbb kiszálljanak az ügyből, a bűnösségük elismerése mellett. Hétfőn is hiányoztak hatan a vádlottak padjáról, az ügyész hármat közülük fel is sorolt az egyezségi szándékukról nyilatkozók között, míg az akkor megjelenők között hatan mondták azt, hogy beismernék a bűnösségüket. Az ügy hétfői, hivatalos állása szerint a vádlottak közel fele egyezséget kötött volna, szerdára elolvadt a megegyezési szándék.

A szerdai ülésen már mindössze csak három vádlott vallotta bűnösnek magát a bíróság előtt. A másik három vádlott, akiket beidézett a bíró, egészségügyi okokra, egyikük térdsérülésre hivatkozva, mégsem jött el. A huszadrendű vádlott azonban most jelentette be, hogy elismeri a bűnösségét, és egyezséget kötne, a Szegedi Törvényszék az ő ügyében is hozott ítéletet az előkészítő ülésen, de neki még van lehetősége ez ellen fellebbezni. Így a Czeglédy nélkül elkezdődött Czeglédy-per előkészítő ülésén összesen négyen távoztak ítélettel a zsebükben.

Ketten, akik a bűnszervezetben is érintettek voltak, másfél és három év börtönt kaptak. A másik két vádlottra kettő és három év börtönt szabott ki a bíróság, de számukra van arra lehetőség, hogy a büntetés felének letöltése után feltételes szabadlábra helyezzék őket, ők a vád szerint nem voltak a bűnszervezet tagjai. Az előkészítő ülés szeptember végén folytatódik, akkor majd kiderül, hogy a távolmaradók vajon meggondolták-e magukat, vagy továbbra is kitartanak amellett, hogy bűnösségüket elismerik az enyhébb büntetésben reménykedve.

Az év elején emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség a Czeglédy-ügyben, a vád szerint a politikus és húsz társa költségvetési csalásban, hamis magánokiratok felhasználásában bűnösök, amit bűnszervezetben követett el a vádlottak háromnegyede. A vádirat szerint, a 2011-től működő bűnszervezet célja döntően a diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint az egyéb közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt, összesen 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A keddi tárgyaláson, a bíró arról is döntött, hogy elkülöníti az egyezséget kötő és a még bizonyítási eljárás előtt álló vádlottak ügyét. Ezt a védők közül többen kifogásolták, szerintük egy nonszensz helyzet alakul ki, ami védenceik számára hátrányos lehet. Mivel a megegyezők elismerték az ellenük felhozott vádakat, így a bűnszervezetben való elkövetést is, minimum pikáns ennek az ellenkezőjét, vagy ettől eltérő tényállást bizonyítani a későbbiek során.

"Érdekes kérdés, hogy a most megállapított megítélt dologban esetleg teljesen más tényállás fog kiderülni" – vette fel Ipkovich György, harmadrendű vádlott védője a perben, "civilben" az MSZP országos választmányának alelnöke. Az ügyvédként praktizáló politikus szerint a tavaly nyár óta hatályos új Büntető Eljárás arra is ad lehetőséget, hogy azok esetében is csak az eljárás végén hozzon ítéletet, akik már korábban megegyeztek a vádhatósággal.

A négy napos előkészítő ülésen tehát három vádlottat jogerősen bűnösnek mondott ki a bíróság, egyiküknek három munkanap áll rendelkezésre, hogy meggondolja magát, de lényegében már ő is elismerte a bűnösségét. A per szeptemberben előkészítő üléssel folytatódik, akkor kiderül, hogy hányan kötnek egyezséget, tehát vallják magukat bűnösnek. Az érdemi tárgyalás ezt követően, legelőbb decemberben kezdődhet el, akkor feltehetően, hacsak újabb fordulat nem következik be, már Czeglédy Csaba, fővádlott jelenlétével.