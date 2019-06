Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kijött az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal éves jelentése, amelyben meglepő adatok is kiderültek.","shortLead":"Kijött az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal éves jelentése, amelyben meglepő adatok is kiderültek.","id":"20190624_Ime_a_valosag_ennyi_menekultet_fogadtunk_be_2014_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586fef73-77b2-430c-a794-82bff409256c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ime_a_valosag_ennyi_menekultet_fogadtunk_be_2014_ota","timestamp":"2019. június. 24. 15:36","title":"Nem igaz, hogy az EU mindenkit befogad. Nem igaz, hogy mi nem fogadunk be senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg, az önkormányzattól várhat egy számlát.","shortLead":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg...","id":"20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5bd0d6-978f-45a7-ac8b-f6c98d6abace","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","timestamp":"2019. június. 26. 10:32","title":"Fizethet, aki még most is kint hagy EP-választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5eb71a-8ae3-423d-81ad-8024137ad522","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A selejtező első fordulójában esett ki a legjobb magyar női játékos a 2013-ban itt döntőt játszó német Lisickivel szemben.","shortLead":"A selejtező első fordulójában esett ki a legjobb magyar női játékos a 2013-ban itt döntőt játszó német Lisickivel...","id":"20190625_Babosnak_mar_veget_is_ert_a_wimbledoni_torna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5eb71a-8ae3-423d-81ad-8024137ad522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db57e84-c5a2-4602-aaef-9992fe970690","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Babosnak_mar_veget_is_ert_a_wimbledoni_torna","timestamp":"2019. június. 25. 16:48","title":"Babosnak már véget is ért a wimbledoni torna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem zárható ki az Osztrák Néppárt és a szélsőjobboldal újabb koalíciója a választás után.","shortLead":"Nem zárható ki az Osztrák Néppárt és a szélsőjobboldal újabb koalíciója a választás után.","id":"20190624_Kurz_hajlando_lenne_ujra_koaliciora_lepni_a_szelsojobboldallal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc01eb-b666-4bd0-8e6e-d1db4591715a","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Kurz_hajlando_lenne_ujra_koaliciora_lepni_a_szelsojobboldallal","timestamp":"2019. június. 24. 19:24","title":"Kurz hajlandó lenne újra koalícióra lépni a szélsőjobboldallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"16 hónap büntetést érhet több nyugdíjas átverése.","shortLead":"16 hónap büntetést érhet több nyugdíjas átverése.","id":"20190626_Bortonbe_kuldenek_egy_termekbemutato_szervezojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db0fca-2f38-4471-8e04-027387b041aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Bortonbe_kuldenek_egy_termekbemutato_szervezojet","timestamp":"2019. június. 26. 07:31","title":"Börtönbe küldenék egy termékbemutató szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú épp úszott, lesüllyedt a medence aljára, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A család a nagyszülőkkel együtt nyaralt az erdélyi városban.","shortLead":"A fiú épp úszott, lesüllyedt a medence aljára, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A család...","id":"20190625_Megallt_a_szive_egy_tusnadfurdoi_wellnesskozpontban_egy_15_eves_magyarorszagi_fiunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bd3908-bdae-4b8d-a8e4-c4249073baab","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megallt_a_szive_egy_tusnadfurdoi_wellnesskozpontban_egy_15_eves_magyarorszagi_fiunak","timestamp":"2019. június. 25. 15:58","title":"Megállt a szíve egy tusnádfürdői wellnessközpontban egy 15 éves magyarországi fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d62b418-eb49-4802-9588-35168918608e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 tonna lenne a megengedett maximumérték. ","shortLead":"40 tonna lenne a megengedett maximumérték. ","id":"20190626_Kiakadt_a_tengelysulymero_202_tonnara_pakolt_kamiont_fogtak_az_ukranok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d62b418-eb49-4802-9588-35168918608e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a334368-795e-4201-96dc-83e5aaa0b2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Kiakadt_a_tengelysulymero_202_tonnara_pakolt_kamiont_fogtak_az_ukranok","timestamp":"2019. június. 26. 14:20","title":"Kiakadt a tengelysúly-mérő: 202 tonnára pakolt kamiont fogtak az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","shortLead":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","id":"20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d54d3d6-c9b6-4dc1-ab01-96f04d3927f6","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","timestamp":"2019. június. 26. 07:23","title":"Öngyilkos lett egy százezrek által követett YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]