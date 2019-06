Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","shortLead":"Két pályázat maradt versenyben az olimpiarendezésért, végül az olaszok győztek.","id":"20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeab00d-8bc5-415e-8b9c-97b68ed75c82","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Milano_Cortina_dAmpezzo_olimpia_2026","timestamp":"2019. június. 24. 18:18","title":"Milánóban és Cortina d'Ampezzóban lesz a 2026-os téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Döntő szett 10:8-cal jutott tovább a füves Grand Slam-torna elődöntőjében.\r

\r

","id":"20190625_Stollar_Fanny_hatalmas_csataban_jutott_tovabb_a_wimbledoni_selejtezokorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cb3243-af77-4711-9672-93b626a44997","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Stollar_Fanny_hatalmas_csataban_jutott_tovabb_a_wimbledoni_selejtezokorben","timestamp":"2019. június. 25. 21:11","title":"Stollár Fanny hatalmas csatában jutott tovább a wimbledoni selejtezőkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8830b1af-a26c-4155-9d4d-b9f5e2f086ff","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötszáz éve halt meg Lucrezia Borgia, és az utókor még mindig a méregkeverők királynőjét és a feslett nőt látja benne. Pedig ha a vérgőzös történelmi pletykák mögé nézünk, egy kimagaslóan intelligens és sikeres nőt találunk, aki élete felében teljesen ki volt szolgáltatva a családja politikai ambícióinak. Nincs ebben semmi meglepő: éppen ilyen ellentmondásos sors jutott a nőknek a reneszánszban.","shortLead":"Ötszáz éve halt meg Lucrezia Borgia, és az utókor még mindig a méregkeverők királynőjét és a feslett nőt látja benne...","id":"20190624_Lucrezia_Borgia_500_eve_halt_meg_reneszansz_kora_ujkor_kozepkor_Cesare_Borgia_VI_Sandor_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8830b1af-a26c-4155-9d4d-b9f5e2f086ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd16926-61ef-42e8-bc58-27c5dd1af59e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Lucrezia_Borgia_500_eve_halt_meg_reneszansz_kora_ujkor_kozepkor_Cesare_Borgia_VI_Sandor_papa","timestamp":"2019. június. 24. 20:00","title":"A „vérfertőző femme fatale”, aki nem szabadult az ellenfelei propagandájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","shortLead":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","id":"20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e78dfd-fdb6-4c79-b53c-047496050631","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","timestamp":"2019. június. 24. 14:22","title":"Bécsben felejtett 30 embert a Wizz Air, nem jutottak el Tenerifére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126322cd-ce1d-453b-a903-452218dd06eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ép ésszel szinte felfoghatatlan, mennyi adatot fognak generálni mindössze néhány éven belül az IoT-eszközök az IDC legújabb előrejelzése szerint.","shortLead":"Ép ésszel szinte felfoghatatlan, mennyi adatot fognak generálni mindössze néhány éven belül az IoT-eszközök az IDC...","id":"20190625_idc_elorejelzes_iot_eszkozok_adatforgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126322cd-ce1d-453b-a903-452218dd06eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec587f92-ee97-451a-838e-a7784e75a9f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_idc_elorejelzes_iot_eszkozok_adatforgalma","timestamp":"2019. június. 25. 10:03","title":"2025: jön az adatcunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi nyitvatartásról. ","shortLead":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi...","id":"20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fa87e-0090-4bb9-baea-85e0ee03a062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","timestamp":"2019. június. 26. 07:48","title":"Schmidt Máriáék készítenek felmérést, mi legyen a vasárnapi nyitvatartással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon nem akar összejönni a mozi. ","shortLead":"Nagyon nem akar összejönni a mozi. ","id":"20190625_Kamera_Bond_film_forgatas_mosdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38a77fd-8d67-4c8b-8739-46ce8a3ac171","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Kamera_Bond_film_forgatas_mosdo","timestamp":"2019. június. 25. 16:04","title":"Kamerát szereltek a mosdóba az új Bond-film forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél órát töltenek játékkal − ez utóbbi épp fele annak az időnek, amit egy átlagos magyar egy átlagos napon tévénézésre szán. Egy friss, reprezentatív kutatásból az is kiderül, milyen eszközön játszunk szívesen.","shortLead":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél...","id":"20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14a58c-6ccb-492b-8073-3b97c0f10be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","timestamp":"2019. június. 25. 15:33","title":"Megmérték, mennyire játékos nép a magyar, érdekes eredmények jöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]