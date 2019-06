Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, "jó kis élet volt". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg. A YouTuber holttestét néhány órája találták meg. Öngyilkos lett egy százezrek által követett YouTube-sztár Korábban a kormány egymilliárd forintos támogatást adott a fesztivál új területének fejlesztésére. A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott sajtótájékoztatót a soproni Fő téren. Korábban a kormány egymilliárd forintos támogatást adott a fesztivál új területének fejlesztésére. A fesztiváltámogató kormány reklámozta magát a VOLT közelében Egy több millió dollárba kerülő űreszköz esetében nem árt, ha olyan állapotban kerül vissza a Földre, hogy később is felhasználhatják. Ezen a téren nem nagyon remekelt a SpaceX, de most végre ez is összejött. Összejött Elon Musk nagy mutatványa, a hálója elkapta a Földre visszahulló rakétadarabot A szakértők azonban komoly egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek. Még házilag elkészíthető (DIY, azaz csináld magad) napkrémek receptjei is megtalálhatók a Pinteresten, mentik is le ezeket szép számmal a felhasználók. A tudósok üzenik: ne a neten keressen magának napkrémhez receptet Hiába a modern technika, néha a pontosnak tűnő navigációs szoftverek is képesek komoly fejfájást okozni az embernek. Ezúttal a Google Térkép volt a humoránál. Közel 100 autós akadt el a sárban a semmi közepén, mert a Google Maps "tudott" egy rövidebb utat

\r

Azt mondja a gyerekeknél nem volt semmilyen gyújtóeszköz. Megszólalt a MOM Sportnál elhunyt kislány anyukája

\r

","id":"20190625_Megszolalt_a_MOM_Sportnal_elhunyt_kislany_anyukaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a667192-176e-4ab9-855d-1d00436eb234","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megszolalt_a_MOM_Sportnal_elhunyt_kislany_anyukaja","timestamp":"2019. június. 25. 17:29","title":"Megszólalt a MOM Sportnál elhunyt kislány anyukája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]