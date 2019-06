Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag azért, mert túl gyakran változtak az elvárások, intézkedések és túl sok kritika érte a szervezetet. A déli határnál több gyerek is meghalt a határőrizetben.\r

\r

","shortLead":"Állítólag azért, mert túl gyakran változtak az elvárások, intézkedések és túl sok kritika érte a szervezetet. A déli...","id":"20190625_Lemondott_az_amerikai_hatarorizeti_szerv_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b274a89-774d-44de-a594-7bf30038963e","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Lemondott_az_amerikai_hatarorizeti_szerv_feje","timestamp":"2019. június. 25. 20:42","title":"Lemondott az amerikai határőrizeti szerv feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra. ","shortLead":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda...","id":"20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d86660-1ffe-4dfc-8542-fa99d8cdbb54","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","timestamp":"2019. június. 25. 15:52","title":"Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","shortLead":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","id":"20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b926d-8603-4db4-9d38-50d57bf79b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","timestamp":"2019. június. 25. 16:37","title":"Új magyar technológia segíthet 800 ezer kockaház energiagondjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi, titokzatos helyen kikötött büntetőpontok – kalandozás a magyar bürokráciában. ","shortLead":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi...","id":"20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343469d4-bc6b-4a43-b4cc-aaed5d4de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","timestamp":"2019. június. 26. 15:00","title":"„Dühömben elkapott a sírógörcs, amikor mondták, hogy érvénytelen a személyim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz. ","shortLead":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz. ","id":"20190626_Ugy_tunik_Buffon_visszater_a_Juventushoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d514c2-9123-496f-9e5d-fcebca7e634d","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Ugy_tunik_Buffon_visszater_a_Juventushoz","timestamp":"2019. június. 26. 08:05","title":"Úgy tűnik, Buffon visszatér a Juventushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek vége.","shortLead":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek...","id":"20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5535ac1-b1ff-44f0-8f7c-41684c651db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","timestamp":"2019. június. 26. 06:11","title":"Visszaállítják az eredeti rendet a Pest megyei szemétszállítás pénzelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta foglalkozott, akkor kezdte a hangszeres népzene gyűjtését is Kallós Zoltán segítségével és irányításával Erdélyben.","shortLead":"59 éves korában elhunyt Ökrös Csaba, az Ökrös Együttes alapítója, hegedűs, tanár és népzenegyűjtő. Népzenével 1976 óta...","id":"20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3871fb5-7073-4bdd-b04b-676b8fb062cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e08519-be1a-4b51-935a-780b54215312","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_Meghalt_Okros_Csaba_nepzenesz_nepzenegyujto","timestamp":"2019. június. 27. 12:29","title":"Meghalt Ökrös Csaba népzenész, népzenegyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japánba tartottak, de a sevillai pihenőnél kiszúrták a csomagot.","shortLead":"Japánba tartottak, de a sevillai pihenőnél kiszúrták a csomagot.","id":"20190627_39_kilo_kokaint_talaltak_a_brazil_elnok_G20kuldottsegenek_egyik_tagjanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29436e2c-4e77-485e-8c30-f0abf6fa9435","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_39_kilo_kokaint_talaltak_a_brazil_elnok_G20kuldottsegenek_egyik_tagjanal","timestamp":"2019. június. 27. 12:38","title":"39 kiló kokaint találtak a brazil G20-előküldöttség egyik tagjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]