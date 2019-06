Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült megdönteni.","shortLead":"A Huawei szerint eddig jobban fogytak a Huawei P30 sorozat darabjai, mint a P20-ak, így több rekordot is sikerült...","id":"20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46243c28-14f6-4793-b7b1-658d7267a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_huawei_p30_okostelefon_eladas","timestamp":"2019. június. 27. 18:06","title":"Milyen bojkott? Nagyon pörgött a Huawei P30 telefonok eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint elképzelhető, hogy a rossz levegő nincs jó hatással a nők termékenységére.","shortLead":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint...","id":"20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3b9d9-75ea-4a09-b64a-54351337ef55","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","timestamp":"2019. június. 26. 11:15","title":"A rossz levegő csökkentheti a nők termékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Teljes az útzár Parádsasvár és Mátraháza között.","shortLead":"Teljes az útzár Parádsasvár és Mátraháza között.","id":"20190627_Frontalis_karambol_tortent_a_24es_fouton_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6f6d7-0e8e-4048-8429-fd40f993cdc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Frontalis_karambol_tortent_a_24es_fouton_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 27. 17:50","title":"Frontális karambol történt a 24-es főúton, többen megsérültek.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott macedón miniszterelnök.","shortLead":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott...","id":"20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ab0ec-a8c8-4029-8385-ef5609b4f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","timestamp":"2019. június. 26. 12:05","title":"A kormány a Gruevszki-találkozóról: Eddig is így volt, ezután is így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Na, nem henyélni, forgatni. ","shortLead":"Na, nem henyélni, forgatni. ","id":"20190626_Budapestre_jon_egy_masik_Bosszuallo_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9cbcb9b-755c-4584-bab5-f997441eec35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86df6289-d42f-4562-8da8-02b1f376b287","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Budapestre_jon_egy_masik_Bosszuallo_is","timestamp":"2019. június. 26. 12:50","title":"Budapestre jön egy másik Bosszúálló is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus betegség – a felnőttek és a gyerekek körében is. Nem csoda, hogy dollármilliárdos üzlet épült köré. Csakhogy a lufi – szakértők szerint – hamarosan ki fog pukkadni. A bio és a paleo mellett jön a vegán, és minden kezdődik elölről.","shortLead":"Az Európai Unióban nagyjából 5 millió ember szenved lisztérzékenységben, jelenleg ez az egyik leggyakoribb krónikus...","id":"20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a3ea20-2b77-4386-8ccc-45dfd88c38f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c1b5df-5e56-4e74-8def-b7cc3770d1a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_glutenmentes_elelmiszeripar_colikalia_dieta_etkezes_liszterzekenyseg","timestamp":"2019. június. 26. 11:26","title":"Fölöslegesen lett bombaüzlet a gluténmentes konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234eba6d-16af-4568-a006-848eaf865bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s támogatással induló jelölt nem volt ott a közös sajtótájékoztatón.","shortLead":"A DK-s támogatással induló jelölt nem volt ott a közös sajtótájékoztatón.","id":"20190626_Kalman_Olga_videouzenetben_gratulalt_Karacsonynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234eba6d-16af-4568-a006-848eaf865bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497427ca-9dcb-4833-bb95-6e9e5662d952","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Kalman_Olga_videouzenetben_gratulalt_Karacsonynak","timestamp":"2019. június. 26. 18:38","title":"Kálmán Olga videóüzenetben gratulált a nyertesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f22c31-c7f9-4269-8b70-1f17da837c0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott sajtótájékoztatót a soproni Fő téren. Korábban a kormány egymilliárd forintos támogatást adott a fesztivál új területének fejlesztésére. ","shortLead":"A VOLT első teljes napján, szerdán Dömötör Csaba, a Miniszterelnökségi Kabinetiroda parlamenti államtitkára tartott...","id":"20190627_A_fesztivalnagyhatalomma_nott_Magyarorszagrol_tartott_sajtotajekoztatot_a_kormany_a_VOLT_fesztival_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f22c31-c7f9-4269-8b70-1f17da837c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c771d3d1-672f-455b-88cb-16f61773858f","keywords":null,"link":"/elet/20190627_A_fesztivalnagyhatalomma_nott_Magyarorszagrol_tartott_sajtotajekoztatot_a_kormany_a_VOLT_fesztival_kozeleben","timestamp":"2019. június. 27. 10:30","title":"A fesztiváltámogató kormány reklámozta magát a VOLT közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]